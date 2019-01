Immenstaad erhöht Kurtaxe

Am 1. April 2019 tritt die Neufassung der Kurtaxensatzung in der Gemeinde Immenstaad in Kraft. Der Gemeinderat hat dies bei einer Gegenstimme in seiner Sitzung am Dienstag dieser Woche beschlossen.

Die bisher gültige Kurtaxensatzung datierte aus dem Jahr 1993. Der Kurtaxesatz wurde letztmals 2011 von 1,10 Euro auf 1,30 Euro erhöht. Aufgrund des Beschlusses zum Beitritt zur Echt-Bodensee-Card (EBC) als neuer Gästekarte, die ab April gültig ist, wurde die Satzung neu gefasst. Die Höhe der Kurtaxe wurde hierin für Haupt- und Nebensaison unterschiedlich festgelegt. Bisher waren Übernachtungen nur in der Hauptsaison kurtaxepflichtig. Von 1.4. bis 31.10. beträgt sie je Person und Aufenthaltstag 2,50 Euro. In der Vor- und Nachsaison von 1.11. bis 31.3. werden 1,20 Euro erhoben. Pro gemeldetem Gast kommen darin 0,75 Euro dem öffentlichen Personennahverkehr, also bodo, dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, zu Gute, auf dessen Strecken Gästekarteninhaber gratis fahren können. Mit weiteren 0,25 Euro wird damit insgesamt 1 Euro Solidarbeitrag pro Person an die Deutsche Bodenseetourismus GmbH (DBT) für die EBC fällig. Die übrigen Beträge dienen der Infrastruktur wie beispielsweise Aquastaad, Grünanlagenpflege, Veranstaltungen. Bei der Kalkulation wurde ein Einheimischenabschlag berücksichtigt, da die Einrichtungen nicht ausschließlich touristisch genutzt werden. Insgesamt werden für 2019 kurtaxefähige Kosten in Höhe von rund 1 056 500 Euro veranschlagt, worin ein Betrag von 273 620 Euro für die EBC vorgesehen ist. Ausgenommen von der Kurtaxe sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, Schwerbehinderte mit Begleitperson sowie Geschäftsreisende. Auch für Ferienwohnungsbesitzer und Dauercamper wurden die Sätze geändert. Zweitwohnungsinhaber bezahlen pauschal 125 Euro pro Person (bisher 65 Euro), 93,75 Euro anteilig für 2019. Dauercamper werden jährlich mit 150 Euro pro Stellplatz zur Kasse gebeten (bisher 130 Euro).

Die Gemeinderatsmitglieder zeigten sich mehrheitlich erfreut über die neue Satzung, da bereits eine große Nachfrage auf den Messen verzeichnet werde und die Buchungen bereits vorlägen. In diesem Sinne wurde der Wunsch geäußert, künftige Änderungen mit größerem zeitlichem Spielraum durchzuführen. Bürgermeister Johannes Henne stimmte zu: „Jetzt ist der späteste Zeitpunkt.“

Ute Stegmann, langjährige Leiterin der Immenstaader Tourist-Information, tritt am 1. März ihre neue Stelle als Geschäftsführerin der DBT an. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch nicht entschieden. Der Bewerbungsschluss war am 15. Januar.