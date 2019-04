Immenstaad darf Schwung nicht verlieren

Der TuS Immenstaad, der seinen Platz an der Tabellenspitze der badischen Kreisliga A3 zuletzt mit einem 1:1 gegen die Herdwanger Spielgemeinschaft verteidigt hat, ist am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Owingen zu Gast. Sieben Punkte trennen den ehrgeizigen Gegner, der es den Immenstaadern nicht leicht machen wird, von der Tabellenspitze. „Wir wollen das Spiel gewinnen, an der Motivation fehlt es nicht“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver soll nicht, wie so manches Mal in den letzten Jahren, am Ende der Runde den Schwung und das Erarbeitete verlieren. Beim Spiel in Owingen will die Elf mit ihrer Auswärtsstärke trumpfen. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der am Ellenbogen verletzte Keeper Michael Müller wird erneut von Niklas Messmer vertreten.

Kluftern gegen „kleinen Angstgegner“

Der FC Kluftern hat in der Vorwoche im Heimspiel gegen den Verfolger SV Deggenhausertal ein 0:1 einstecken müssen. Am Sonntag (15 Uhr) ist nun der SC Göggingen beim Tabellenzweiten im Brunnisach-Stadion zu Gast. „Wir wollen gewinnen“, sagt Trainer Ralf Kaiser, der in den kampfstarken Gästen nach Niederlagen in den letzten beiden Begegnungen einen „kleinen Angstgegner“ sieht. „Es wird nicht ganz einfach“, sagt er. In Kluftern sind einige Spieler gesundheitlich angeschlagen, aber Kaiser lässt keinen Zweifel, dass eine schlagkräftige Truppe antritt. „Hinten muss es stimmen, dann können wir gut nach vorn spielen und unsere Tore machen“, sagt er.