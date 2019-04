Immenstaad bleibt an der Spitze

Der TuS Immenstaad hat seinen Platz an der Tabellenspitze mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen die Herdwanger Spielgemeinschaft verteidigt. Der Tabellenzweite FC Kluftern unterlag im Duell mit dem nun nur noch einen Punkt zurückliegenden Verfolger SV Deggenhausertal mit 0:1 Toren.

Die Zuschauer in Kluftern sahen ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen auf der Seite der Gäste. In brenzligen Situationen zeigte sich Heimtorhüter Elias Schnell von seiner besten Seite und verhinderte lange einen Rückstand der Heimelf.

Nach dem Seitenwechsel drängten die ehrgeizigen Gäste auf den Sieg. In der 60. Minute vollendete Victor Maag einen schnell ausgeführten Freistoß von rechts zum Führungstreffer, der das einzige Tor des Tages bleiben sollte. Die Klufterner hatten gegen Ende zwar noch die ein oder andere Möglichkeit zum Ausgleich, verhielten sich aber im Abschluss zu wenig konsequent.

Verunsicherte Immenstaader Abwehr

In Immenstaad trafen zwei kämpferisch eingestellte Mannschaften aufeinander. In der ersten Spielhälfte hatte die Heimelf mehr vom Spiel und kam schon früh zu guten Chancen. Die Führung stellte schließlich Mario Riegger mit einem strammen Schuss aus 16 Metern her.

In der Folge gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten, die aber nicht genutzt wurden. Nach der Pause wendete sich das Blatt. Zwar fiel nach 50 Minuten ein Tor für die Immenstaader, doch der Unparteiische hatte zurecht Jonas Heberle im Abseits gesehen. Im Gegenzug platzierte Herdwangens Fabian Fügner den Ball nach einer Hereingabe zum Ausgleich im Immenstaader Netz.

Danach gab es für die Gäste kein Halten mehr. Sie setzten sich immer wieder gegen die verunsicherte Immenstaader Abwehr durch, scheiterten aber mehrfach am souverän parierenden Torhüter Niklas Messmer. Erst gegen Spielende boten sich auch den Gastgebern wieder Chancen, die aber nicht zum Erfolg führten, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.