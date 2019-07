Immenstaad bietet auch „Urlaub für die Seele“

Mit „Urlaub für die Seele“ bietet die Seelsorgeeinheit Meersburg neue Angebote für Touristen und Daheimgebliebene. Vom 24. Juli bis in den September gibt es in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus neben „Eintauchen in die Geschichte“ auch eine „Entdeckungsreise“ für Familien mit Kindern.

„Wir haben festgestellt, dass in der Urlaubszeit immer wieder Menschen in die Kirchen hereinkommen und gerne mehr erfahren möchten“, erklärt Reinhard Born, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit, die Vorgeschichte des neuen Angebots. Um das touristische Angebot auszubauen, haben sich das Pastoralteam und die Gemeindeteams der einzelnen katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit etwas einfallen lassen. So kam der Flyer „Urlaub für Deine Seele – Angebote nicht nur für Gäste“ zustande, der die Sommer-Veranstaltungen in Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Hagnau, Immenstaad und Kippenhausen zusammenfasst. Auch die Termine und Routen der „Seewege“ – der Wanderungen zwischen den Kirchengemeinden – am 9. August und 14. September sind darin zu finden.

Die thematischen Kirchenführungen mit Ulrich Gittner sollen nicht mit Jahreszahlen langweilen, sondern auch über die Beziehung zwischen Kirche und Dorf informieren, über die Geschichte der Pfarrei als dörfliche Gemeinschaft. Zudem werden der alte und der Chor der neuen Kirche im Rahmen der Geschichte der Kirche gegenübergestellt.

„Der Kirchenraum wird als Erfahrung des Innenraums als ‚Zelt Gottes unter den Menschen‘ im Sinne des zweiten Vatikanischen Konzils erklärt“, berichtet Reinhard Born. Die Termine zum „Eintauchen in die Geschichte“ sind am 24. Juli, am 7. und 21. August sowie am 4. September, jeweils um 16.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus.

Beim „Kirchen-Memory“, der Kirchenrallye mit Anleitung zum Selbermachen, erwartet Kinder und Erwachsene eine spielerische Entdeckungstour durch die Kirche. Ein Mitglied des Gemeindeteams der Seegemeinde wird da sein und für alle Fälle für Fragen zur Verfügung stehen. An sich können Kirchen-Quiz, -Puzzle und -Memory aber gut alleine absolviert werden. Fotografien von Details in der Kirche locken kreuz und quer durch den Kirchenraum. In welchem Fenster findet sich die Sara aus der Bibel und an welcher Statue befindet sich der Zollstock wie auf dem Foto des Details? Die Lösungen und Erklärungen werden mitgeliefert.

Puzzle und Memory mit Motiven aus der Kirche werden am Tisch gespielt. Die Termine für die Kinder-Tour sind immer donnerstags, am 1., 8., 15., 22., und 29. August sowie am 5. September, jeweils von 10 bis 11 Uhr. Dabei können die Teilnehmer jederzeit kommen und gehen.

„Wir haben die Flyer zu den neuen Angeboten in allen beteiligten Gemeinden verteilt, auch bei den Touristinformationen und den Vermietern. Jetzt sind wir gespannt, wie die Veranstaltungen angenommen werden“, sagt Reinhard Born.