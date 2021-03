Die Gemeinde Immenstaad bittet um eine rechtzeitig Anmeldung, spätestens einen Tag vorher bis 16 Uhr, bei Frau Hirtler telefonisch unter 07545 / 201 31 01 oder unter Angabe des Vor- und Nachnamens, der Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an

Nun ist es soweit: Auch die Gemeinde Immenstaad bekommt ein eigenes Testzentrum, wie sie in einer entsprechenden Presseinformation bekannt gibt. Der Schritt erfolge, weil die Bundesregierung in Ergänzung zur Teststrategie des Landes Baden-Württemberg angekündigt hat, dass Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest erhalten sollen. Dies übersteige die Kapazitäten der etablierten kassenärztlichen Strukturen, zu denen Hausarztpraxen und Corona-Schwerpunktpraxen sowie Apotheken zählen, die bisweilen vorrangig für Testungen nach der Landesteststrategie zuständig waren, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 12. März hat das Ministerium für Soziales und Integration eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der nun alle Rahmenbedingungen für die Durchfügung von Bürgertestungen geregelt sind. In diesem Zuge beabsichtige auch die Gemeinde Immenstaad, ab dieser Woche ein kommunales Testzentrum für die Durchführung von Corona-Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Immenstaad in Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Immenstaad sowie der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad aufzubauen, heißt es aus dem Rathaus. „Ich freue mich, dass wir nun mit den kostenlosen Testungen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde beginnen können und bedanke mich für die Bereitschaft vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr bei unserem kommunalen Testzentrum mitzuwirken“, sagt Bürgermeister Johannes Henne.

Die kostenlosen Testungen werden in der Linzgauhalle an drei Tagen in der Woche (dienstags, donnerstags und samstags) für jeweils zwei Stunden angeboten. Das Testzentrum startet ab Donnerstag, 18. März. Einen Termin für einen Corona-Schnelltest gibt es demnach an folgenden Tagen: Donnerstag, 18. März, von 18 bis 20 Uhr, Samstag, 20. März, von 9bis 11 Uhr, Dienstag, 23. März, von 18bis 20 Uhr, Donnerstag, 25. März, von 18 bis 20 Uhr, Samstag, 27. März, von 9 Uhr bis 11 Uhr und Dienstag, 30. März, von 18 bis 20 Uhr. Das Testangebot richtet sich ausschließlich an symptomfreie Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Immenstaad und ist zunächst bis zum 31. März 2021 befristet.