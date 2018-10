Hagnau/Meersburg/Immenstaad - Die offizielle Schifffahrtsaison der Bodensee Schiffsbetriebe endet morgen. Der goldene Oktober jedoch geht weiter. Einheimische und Gäste können an fünf weiteren Terminen ab Hagnau, Immenstaad und Meersburg zur Insel Mainau fahren.

Die Tourist-Informationen der drei Gemeinden bieten seit einigen Jahren Charterfahrten mit dem Schifffahrtsbetrieb Held aus Überlingen an. Die Nachfrage in den vergangenen Jahren zeigte, dass eine Saisonausweitung der Schifffahrt sinnvoll sei, heißt es in einem Schreiben der Tourist-Info Hagnau. Das Angebot konnte von bisher vier Fahrten in diesem Jahr auf fünf Fahrten erweitert werden. Beginnend am Donnerstag, 18. Oktober, finden die Fahrten jeweils an den vier darauffolgenden Sonntagen und Donnerstagen statt.

Am Sonntag, 28. Oktober findet auf der Insel Mainau die Hochzeitsmesse statt. Die Messe ist im Eintrittspreis inklusive. Ein weiteres Highlight ist die Dahlienblüte am Südhang der Insel. 12 000 Dahlien sorgen für eine Farbenpracht mit vielfältigen Blütenvariationen.

Die MS Gunzo legt am 18., 21., 25., und 28. Oktober und am 1. November von Hagnau, Immenstaad und Meersburg ab. Abfahrt ab Immenstaad ist um 10 Uhr, ab Hagnau um 10.25 Uhr und ab Meersburg um 10.45 Uhr. Der Aufenthalt auf der Mainau beträgt etwa vier Stunden. Um 15.30 Uhr legt das Schiff wieder ab um an die Abfahrtshäfen zurückzukehren. Kombitickets beinhalten die Hin- und Rückfahrt sowie den Eintritt zur Insel. Die Preise sind nach Termin und Abfahrtsort gestaffelt.