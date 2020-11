Hotelbetreiber wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt

Nicht schlecht haben Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen gestaunt, als sie am ersten Tag der neuen Corona-Verordnung gegen 20.45 Uhr eine Gruppe von etwa 15 Personen auf einer Hotelterrasse in Immenstaad antrafen. Ohne die Regeln einzuhalten, saßen die Gäste beisammen. Als sie die Polizei erkannten, flüchteten einige der Personen und konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Betreiber des Hotels wird angezeigt, auf ihn dürfte nun ein empfindliches Bußgeld zukommen, so die Polizei.