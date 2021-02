Der Standort Immenstaad des Sensorspezialisten Hensoldt unterstützt die Urmel-Kinder-Krebshilfe in Tettnang mit einem Betrag von 2500 Euro. Hensoldt-Standortpersonalleiterin Nicole Poppe und der Betriebsratsvorsitzende Thomas Hoepfner übergaben im Namen der Belegschaft einen symbolischen Scheck an den Vorstand des Vereins Michael Müller. Der Betrag setzt sich zum Großteil aus Spenden der Mitarbeiter, des Betriebsrats sowie der Personalabteilung zusammen, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Traditionell wurde am Hensoldt-Standort in Immenstaad demnach bei der jährlichen Weihnachtsfeier für gemeinnützige Zwecke gesammelt. „Wie so häufig in den vergangenen Monaten kam Corona dazwischen und eine andere Lösung musste her, um nicht die Tradition brechen zu müssen“, heißt es in der Mitteilung. Durch den Betriebsrat sei ein Spendenaufruf gestartet worden und die Mitarbeiter konnten über neun Vorschläge in einer Umfrage abstimmen, wohin gespendet werden soll. Mit großer Mehrheit wurde die Urmel-Kinder-Krebshilfe in Tettnang ausgewählt.

„Wir sind absolut überwältigt von dem Spendenaufkommen nach unserem Aufruf vor Weihnachten. Es sind insgesamt 1.170,31 Euro zusammen gekommen, also nochmals rund 350 Euro mehr als in 2019. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen Spendern bedanken“, sagt Thomas Hoepfner.

Die Spende wurde durch den Betriebsrat um weitere 300 Euro aufgestockt. Auf die Summe von insgesamt 2500 Euro wurde von der Personalabteilung aufgerundet. „Wir sind seit über 60 Jahren in Immenstaad ansässig und fühlen uns der Region eng verbunden“, sagte Standortpersonalleiterin Nicole Poppe. „Hensoldt engagiert sich gerne, um regionale gemeinnützige Vereine und vor allem kranke und notleidende Kinder zu unterstützen.“