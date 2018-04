Gute Zahlen hat die Hensoldt Holding Germany am Donnerstag auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin präsentiert. Das 2017 aus dem Airbus-Konzern hervorgegangene Unternehmen mit Standorten in Immenstaad und Ulm erzielte im ersten Jahr seines Bestehens im Wesentlichen mit Verteidigungselektronik einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro und zog Aufträge im Volumen von 1,2 Milliarden Euro an Land. Das verkündete Hensoldt-CEO Thomas Müller.

„Wir haben es in nur einem Jahr geschafft, unsere gesamte Arbeitsweise zu ändern, eine neue Identität aufzubauen und uns eine anerkannte Position im Markt für Sensoren, Optronik und Avionik zu erarbeiten“ sagte Müller. Gleichzeitig habe man neue Arbeitsmärkte erschlossen und drei Firmenübernahmen gestemmt.

Im ersten Jahr seines Bestehens habe Hensoldt seine Wachstumsziele von je einer Milliarde Euro Umsatz und Auftragseingang deutlich übertroffen. Jeder voll anspruchsberechtigte Mitarbeiter von Hensoldt bekomme eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von 2625 Euro.

Die Profitabilität des Unternehmens sei 2017 um 20 Prozent gestiegen, sagte Müller. Auch im kommenden Jahr will Hensoldt expandieren. Durch weitere Unternehmensübernahmen soll der Umsatz auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro steigen.