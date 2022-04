Hennenschlitter verabschieden Narrenvater Hoss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was als Hauptversammlung der Immenstaader Narrengesellschaft Hennenschlitter geplant war, geriet in der Linzgauhalle zu einem gigantischen Abschiedsfest für den scheidenden Narrenvater Wolfgang „Hoss“ Haas. Die weiße Narrenkappe als neuer Narrrenvater trägt künftig Marco Dikreuter, der einstimmig zum Narrenvater gewählt wurde.

Die Ernennung der ausscheidenden Elferräte Thomas Mecking und Gerhard Schilt sowie des Leiters der Fasnetsmusik Andreas Haug zu Ehrenmitgliedern war die letzte Amtshandlung des Narrenvaters „Hoss“. Er blickte danach in einem sehr emotionalen Bericht auf seine 24-jährige Tätigkeit an der Spitze der Hennenschlitter zurück und ließ so manche Begebenheit Revue passieren. Das Amt des Narrenvaters sei für ihn eine Lebensaufgabe gewesen, die ihn mit Stolz erfüllt habe. Er dankte allen Beteiligten in seiner Laufbahn als Narrenvater aber vor allem seiner Frau Cordula für die große Unterstützung. „Mit euch allen im Hintergrund war es für mich einfach, die Immenstaader Fasnet zu repräsentieren.“ Der Saal erhob sich ein weiteres mal. Was folgte war ein minutenlanger Beifallsturm der anwesenden Mitglieder und Gäste, die somit die fast unglaubliche Leistung des scheidenden Narrenvaters würdigten.

Marco Dikreuter wurde anschließend in geheimer Wahl einstimmig als neuer Narrenvater gewählt. Marco dankte den Anwesenden für das Vertrauen, welches mit großem Beifall honoriert wurde. Gekonnt übernahm er ab jetzt die weitere Leitung der Generalversammlung.

Es folgten eine große Anzahl an Gruß- und Dankesworten an den alten und neuen Narrenvater. Angeführt von Bürgermeister Herrn Henne, der den Hennenschlittern im Jubiläumsjahr maximale Unterstützung in allen Bereichen zusicherte, folgten der Ortsvorsteher von Kippenhausen Herr Frank, die Vertreter des ANR, die Abordnung der Hechtler, Vertreter vom TUS, DRK, Heimatverein, Musikverein und der Feuerwehr, die Narrenzunft Seegockel aus Friedrichshafen mit Fanfarenzug Graf Zeppelin, die Narrenzunft Kippenhausen und die Patenzunft Griesebigger aus Kressbronn.

Schlusspunkt der Gratulanten waren dann die Vertreter der eigenen Vereinsgruppen die „Hoss“ in Form eines abwechslungsreichen Bühnenprogramms ihren Dank und Anerkennung überbrachten. Das große Finale erfolgte zum Schluss, als der neue Narrenvater Marco „Hoss“ im Namen der Hennenschlitter zum Ehrenmitglied und zum Ehrennarrenvater ernannte.