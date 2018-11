Hennenschlitter feiern 2019 Jubiläum

Nicht nur besonders lang, sondern auch besonders intensiv wird die kommende Fasnetssaison in der Seegemeinde: Bei der Fasnetseröffnung am 11.11. um 11.11 Uhr stellte die Narrengesellschaft Hennenschlitter ihr Jubiläumsprogramm für 2019 vor.

Ins Ausland fliehen oder in Untersuchungshaft einsitzen mussten 1849 die Akteure des ersten Fasnetsspiels in Immenstaad – nachdem sie die 1848-er Revolution nachgespielt hatten, wurden sie von der Obrigkeit quasi politisch verfolgt. „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ wird deshalb in der kommenden Fasnetssaison in der Seegemeinde gefeiert - und auch „70 Jahre Hexen“. Narrenvater Wolfgang Haas läutete zur Fasnetseröffnung am Sonntag um 11.11 Uhr im voll besetzten Gasthaus „Krone“ mit der Narrenschelle die Fasnet ein. Haas erinnerte an den historischen Ursprung des bevorstehenden Jubiläums. Heutzutage ginge es in der Fasnet selbstverständlich vor allem darum, „mit unserer Freude anderen Freude zu bereiten“.

Beim Blick zurück in die abgelaufene Saison gewährte der Narrenvater - zum Spaß für die Zuhörer - auch immer wieder einen Blick hinter die Kulissen, bei Treffen in Küchen, Wohnzimmern oder Werkstätten vor oder nach den offiziellen Terminen. Erstmals hatten die Hennenschlitter den Regionenball des Alemannischen Narrenrings ausgerichtet. Positiv vermerkte Haas auch, dass bei der Prinzenhochzeit zum Wecken in der Frühe immer mehr Karbatscher unterwegs und am Bromige Freitag viele fleißige Helfer zum Aufräumen von Linzgauhalle und Winzerkeller gekommen seien.

Gute Resonanz fände auch die neue Gestaltung am Fasnetsdienstag mit dem Narrenbaumfällen mit Umzug durchs Dorf am Vormittag, Preiskarbatschen am Nachmittag und Fasnetsausklang in der Ortsmitte am Abend. „Fürs Jubiläum hoffe ich, dass es beim Karbatschen endlich mal einen Vierer gibt.“ Schriftführer Klaus Burkhard erläuterte das Programm für das Jubiläumsjahr. Nach der Eröffnung der Fasnet an Dreikönig wird am 12. Januar am Bürgerhaus der Narrenbaum aufgestellt. Die beliebte Arlo-Bar wird als neues Domizil erstmals in der hinteren Hälfte des Winzerkellers öffnen. Am 19. Januar hat der Jugendball im Winzerkeller Premiere - entsprechend der Vorschriften ohne Alkohol. Die „Hennensuppe“ wird am 25., 26. und 27. Januar in der Linzgauhalle präsentiert.

Am 9. Februar wird in Kippenhausen der Narrenbaum aufgestellt. Am 15. Februar gibt es zum 170-Jährigen einen Jubiläumsabend für geladene Gäste im Bürgersaal. Am 22. Februar feiern die Hexen abends ihr 70-jähriges Jubiläum, intern und öffentlich an der Linzgauhalle. Am 23. Februar um 15 Uhr startet der große Umzug der Hennenschlitter zum 170-jährigen Jubiläum mit zahlreichen auswärtigen Zünften durch den Ortskern. Danach gibt es ein Festzelt und Stände zum Feiern auf dem Linzgauhallen-Parkplatz.

Der „Schmotzige Dunschdig“ mit der Prinzenhochzeit fällt auf den 28. Februar. Versuchsweise wird der Kinderball nicht am Rosenmontag, sondern bereits am Fasnetssamstag, 2. März, stattfinden. Nicht teilnehmen werden die Hennenschlitter 2019 am Umzug in Friedrichshafen. Dafür wollen die Narren seit langen Jahren wieder einmal am Rosenmontag beim Umzug der „Schwarzen Veri“ in Ravensburg mitlaufen.Der Fasnetsmarkt findet wie gewohnt am Fasnetssonntag, 3. März, um den Hennenbrunnen statt. Fasnetsausklang ist am Fasnetsdienstag, 5. März.

Hexen-Mutter Caroline Matt ergänzte, dass die Hexen derzeit 200 Aktive, 100 Kinder und 50 Passiv-Hexen zählten. Nach einer internen Feier am 22. Februar und einem Hexenspektakel auf dem Linzgauhallen-Parkplatz startet ab 20.30 Uhr die öffentliche Hexen-Party für alle ab 18 Jahren. Im Jubiläumsjahr feiern außerdem noch die Knecht und Mägd ihr 25-jähriges Bestehen, die Altkarbatscher ihr 30-Jähriges und die Bohnenbrätscher ihren 25. Geburtstag – jeweils in kleinerem Rahmen.

Prinzenpaar verabschiedet

Mit Wehmut, Rosen und viel Applaus verabschiedeten Elferrat und Narrenväter das Prinzenpaar der vergangenen Saison: Prinzessin Iris I. und Prinz Lucas I.. Auch Bürgermeister Johannes Henne – erstmals bei der Fasnetseröffnung dabei, mit Hennen-Kappe – dankte den beiden „Repräsentanten“ für eine „tolle Fasnet“. Gereimt wünschte er den Hennenschlittern Glück zum Jubiläum.

Gemeindepräsident René Walther, Münsterlingen, bedauerte, dass der Wahlkampf im Thurgau in die Fasnetssaison falle. Walther dankte den Narren für die lange Freundschaft und guten Begegnungen und wünschte viel Erfolg für die Jubiläums-Saison. Der Kippenhauser Ortsvorsteher Martin Frank betonte: „Mir hon Eich schon immer mege.“ Und malte – in der Funktion des OB von Kippenhausen – bereits den Ablauf des Narrenbaumstellens in Kippenhausen aus.

Zum guten Schluss löste Ehrenmitglied Axel Töbel ein altes Versprechen ein und trug ein Trinklied vor, übertragen auf den Winzerkeller. Narrenvater Haas lud am Ende ein, sitzen zu bleiben, wovon sich die Gäste schnell überzeugen ließen.