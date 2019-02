Hennenschlitter feiern 170 Jahre Fasnet in Immenstaad

„1849 haben junge Burschen den närrischen Stein ins Rollen gebracht – und er rollt heute noch.“ Einen Bürgersaal voller Narren begrüßte Wolfgang Haas, Narrenvater der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“, am Freitag beim Jubiläumsabend „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“.

Nach dem Einzug von Prinzessin Joana I. und Prinz Alex I. mit dem Elferrat, der Prinzengarde und Vertretern aller Narrengruppen begrüßte Narrenvater „Hoss“ die Ehrengäste: Ehrenmitglieder und -narrenvater, Bürgermeister Johannes Henne mit Gattin Emma, Bürgermeister a.D. Jürgen Beisswenger mit Gattin Susanne, Vertreter des Alemannischen Narrenrings, die „Hechtler“ aus Münsterlingen, die Griesebigger aus Kressbronn, die Katzenzunft Kippenhausen, die Löwen aus Überlingen, René Walter, Gemeindepräsident aus Münsterlingen, Pfarrer Matthias Schneider, Seelsorgeeinheit Meersburg, Rektor Burkhard Zapkau und Vertreter der örtlichen Vereine.

Haas erinnerte an das historische Fasnetsspiel von Johann Baptist Einhart 1849 und die ersten Narrenfiguren der Seegemeinde 1903, Prinz Karneval und seine Garde. Zur Freude der Gäste zitierte er aus der Chronik von 1905 zum gelungenen Fasnetsspiel die kritische Anmerkung „Es war einfach zu lang“ – was auch der „Hennensuppe“ bis heute anhängt. Großes Gelächter gab es, weil bereits 1905 die Karbatscher aneckten wegen „Ruhestörung“. Bürgermeister Langenstein schützte damals das Brauchtum und erklärte, dass das Karbatschen auf die Fasnet zu beschränken, aber „von der Bevölkerung zu ertragen“ sei.

Nach längeren Unterbrechungen durch die beiden Weltkriege sei mit der Gründung der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ 1950 „die Fasnet in der Seegemeinde explodiert“, so Haas. Der Hennengruppe folgte 1952 die Hexengruppe, der Gockeler-Wagen wurde kreiert, von Anfang an gab es Fasnetsspiele vor dem Gasthaus „Schiff“ mit einer dreistöckigen Holzbühne und einem anschließenden Umzug mit jährlich etwa 20 neuen Motivwagen und rund 3000 Zuschauern. Nur in Markdorf sei ähnlich Fasnet gefeiert worden, erinnerte Haas. In 170 Jahren Fasnet sei den Immenstaadern „die Arbeit nie zu viel“ geworden. „Der Schwung hat sich bis heute erhalten.“

Bürgermeister Johannes Henne betonte den politischen Ursprung des „aufrührerischen Fasnetsspiels 1849“ in Zusammenhang mit der 1848er-Revolution. Henne dankte den Hennenschlittern, sie pflegten die Fasnet – von der UN als immaterielles Kulturgut anerkannt – und repräsentierten die Gemeinde bestens, auch überregional. Die Gemeinde unterstütze das gerne.

Tränen lachten die Gäste bei der Gratulation von Pfarrer Matthias Schneider, Leiter der Seelsorgeeinheit Meersburg. Er hatte als Geschenk ein Klohäuschen auf einem Schlitten gebastelt.

Auch der Musikverein, der Turn- und Sportverein und der Heimatverein gratulierten, die Kippenhauser Katzenzunft und die Griesebigger aus Kressbronn. Der Alemannische Narrenring zeichnete vier verdiente Hennenschlitter mit Orden aus (Bericht folgt).

Narrenbürgermeister Hubert Lehle und Narrenschreiber Mathias Röhrenbach war es gelungen, den Kämpfer im Hecker-Aufstand und Urvater der Immenstaader Fasnet, Johann Baptist Einhart, lebend auf die Bühne zu bringen. Alois Rauber war dafür in dessen Uniform geschlüpft. Zu dritt ordneten sie in launiger Form das historische Geschehen ein – vom Hambacher Fest und der 1848er-Revolution zu Einharts Fasnetsspiel, seiner Flucht in die USA und seinem Ende als Soldat für die Nordstaaten gegen die Sklaverei. „Die Gedanken sind frei“ dichteten die Akteure um in „Wir lieben die Narretei“.

Hubert Lehle gab als Teammitglied des Katholischen Bildungswerks bekannt, dass das Bildungswerk anlässlich des Fasnets-Jubiläums den bekannten Volkskundler Professor Werner Mezger zu einem Vortrag gewinnen konnte. Am 18. März seien alle dazu eingeladen.

Mit Applaus im Stehen dankte das Publikum Ehrenmitglied Hansjörg Holderried für seinen Foto- und Filmrückblick auf die Fasnet der Seegemeinde seit den 1950er-Jahren. Der 84-Jährige hatte das Beste aus seinem umfassenden Archiv zusammengefasst und damit an viele glanzvolle Stunden und Akteure der Fasnetsspiele, Hennensuppen, Prinzenhochzeiten und der Straßenfasnet erinnert.

Narrenvater Haas dankte am Ende den Helfern des gelungenen Jubiläumsabends und überließ endgültig der begeisternden Band des Abends die Bühne: „Zeebrass“ unter der Leitung von Alexander Schmidt.