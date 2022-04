Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die offizielle Eröffnung unseres Heimatmuseums in Kippenhausen fand am Sonntag, den 10. April am Vormittag statt.

Um 11 Uhr begrüßte der Vorsitzende Thomas Schmidt eine stattliche Anzahl von Besuchern auf der Terrasse des Gasthaus Montfort. Er berichtete über die Entstehung des Museums und seine Bedeutung für den Verein.

Museumsdirektor Dieter Schandelmeier stellte sich dem Publikum als „Mädchen für alles“ vor und Susanna „em Unterlehrer Wetzel sei Frau anno 1910“ alias Susanne Wetzel erzählte viel zur Geschichte des ehrwürdigen Hauses Montfort, das neben einem Bauernhof schon früh auch ein Gasthaus war und bis heute ist. In den beiden oberen Stockwerken ist seit 1988 das Heimatmuseum beheimatet.

Dann waren die Gäste eingeladen, das Museum zu besichtigen. Die Kinder durften ein Quiz rund ums Museum lösen und es galt Osternestchen zu finden.

Im 1. Stock ist derzeit eine Gemäldeausstellung und verschiedene Objekte aus unseren Neuerwerbungen von namhaften Malern aus Immenstaad und Umgebung zu sehen. Umrahmt wurde die Eröffnung von den Hersbergmusikanten. Nicht zuletzt dank des schönen Wetters konnten wir ein paar Stunden in geselliger Runde verbringen.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Hersbergmusikanten und dem Team des Gasthaus Montfort für ihre Unterstützung.

Mit diesem Vormittag wollten wir die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hier in Immenstaad unterstützen. Wir haben gerne Spenden angenommen, die den geflüchteten Menschen zugute kommen. Infos: www.heimatverein-immenstaad.de.

Adresse: Heimatmuseum „Haus Montfort“, Montfortstraße 13, 88090 Immenstaad-Kippenhausen.

Das Museum hat geöffnet von Samstag, 9. April bis Sonntag, 6. November. Samstags, Sonn- und feiertags von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.