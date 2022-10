Harmonische Mitgliederversammlung in Immenstaad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der 37. Mitgliederversammlung des Schützenverein Montfort Immenstaad-Kippenhausen sind alle Vorstände wiedergewählt worden.

Der Vorsitzende Klaus Hoffmann berichtete von ausgefallenen Wettkämpfen und solchen, die coronabedingt als Fernwettkampf ausgetragen werden mussten. Trotzdem ist der Verein sportlich erfolgreich. Als Mannschaft verteidigen die Immenstaader seit Beginn des Auflageschießens ihren ersten Platz bei den Kreis-Rundenwettkämpfen. In der Einzelwertung sticht Hubert Kuffner mit Luftpistole-Auflage hervor. Er ist Rundenwettkampfsieger und hat im Oktober 2022 mit gutem Ergebnis an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen.

Leider ist die Geselligkeit im vergangenen Vereinsjahr zu kurz gekommen. Alle Feste und Veranstaltungen mussten 2021 ausfallen, so wie auch das im Dorf beliebte Jedermannschießen. Auch der Trainingsbetrieb litt unter den Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Die Mitglieder gehören zu einem großen Teil der Risikogruppe an, und bei vielen ist es mühsam, sie wieder „vom Sofa“ zu holen. Aufgrund der Altersstruktur waren im letzten Jahr vier Todesfälle zu beklagen. Drei sehr aktive Mitglieder sind fortgezogen, und es gibt Mitglieder, die aufgrund ihres Alters nicht mehr so aktiv teilnehmen können oder wollen, wie bisher. Die Jugendarbeit kam wegen Corona ebenfalls zum Erliegen und es ist sehr schwer, das wieder aufzubauen. Glücklicherweise sind jetzt wieder zwei Jugendliche im Training und es ist zu hoffen, dass sie dabeibleiben werden.

In 2022 fand das Maifest nach zwei Jahren Zwangspause wieder statt und war Dank des guten Wetters ein voller Erfolg, auch für die Vereinskasse.

Ein großer Dank ging von Bürgermeister Henne an die Vorstände für ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit. Geehrt wurde bereits im letzten Jahr Sabine Behringer für 30 Jahre Kassenwartin, diesmal gab es Ehrungen mit Präsent für Manfred Kessler, der seit 10+2 Jahren Sportwart ist, für Klaus und Astrid Hoffmann, die seit 20+2 Jahren ein Duo von Vorstand und Schriftführerin sind, und für Michaela Raither, die seit 30 Jahren als zweite und inzwischen als alleinige Jugendwartin aktiv ist. Weitere Ehrungen gab es vom Deutschen Schützenbund für 60 Jahre Mitgliedschaft an Friedbert Spinner und für 25 Jahre an Astrid Hoffmann.