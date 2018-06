Hannah Schneider und Moritz Eisold erzielen neue Kreisrekorde

Bei den Leichtathletik-Blockmehrkämpfen der Jugend U16/U14 und dem zugleich ausgetragenen Dreikampf der Kinder U12 in Immenstaad sind fünf Nachwuchs-Athleten der LG Tuttlingen-Fridingen an den Start gegangen. Hannah Schneider und Moritz Eisold stellten neue Kreisrekorde auf.

Beim Blockmehrkampf werden fünf verschiedene Disziplinen zusammengefasst und als Block-Einheit gewertet. Drei der fünf Disziplinen sind bei jedem Block gleich: der Sprint, der Hürdensprint und der Weitsprung. Bei den übrigen zwei Disziplinen sind drei unterschiedliche Schwerpunktsetzungen möglich: beim Block Sprint/Sprung kommen Hochsprung und Speerwurf dazu, beim Schwerpunkt Lauf sind es der Ballwurf und der 800-Meter- beziehungsweise 2000-Meter-Lauf, beim Block Wurf werden die drei Grunddisziplinen durch Kugelstoßen und Diskuswerfen ergänzt.

Hannah Schneider und Annika Vogt starteten beim Block Sprint/Sprung der Altersklasse W14 und erkämpften sich die Plätze eins und zwei. Hannah Schneider stellte dabei mit 2404 Punkten einen neuen Kreisrekord auf. Sie lief zudem im 100-Meter-Sprint in 13,94 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit und kam im Weitsprung mit guten 4,85 Metern in die Nähe ihrer Bestmarke. Ihre Vereinskameradin Annika Vogt erreichte ihre besten Einzelleistungen im 100-Meter-Lauf mit 14,23 Sekunden (persönliche Bestleistung) und übersprungenen 1,42 Meter im Hochsprung.

Flora Ames sicherte sich im Block Lauf der Altersklasse W14 mit 2409 Punkten den obersten Podestplatz. Die beste Einzelleistung erzielte die Tuttlingerin im 2000-Meter-Lauf mit 7.29,08 Minuten.

Moritz Eisold, der Vierte im Bunde der U16-Athleten, bot in seiner Altersklasse M14 ebenfalls eine solide Leistung. Er gewann den Block Sprint/Sprung und verbesserte den bisherigen Kreisrekord gleich um 262 Punkte. Zufrieden mit seinen Einzelleistungen war er allerdings nicht. Der mehrtägige Lehrgang, den der junge Kaderathlet noch in der Wettkampfwoche in der Landessportschule in Albstadt absolviert hatte, steckte ihm sichtlich in den Knochen. So fehlte es ihm an der Frische und Spritzigkeit für Top-Leistungen.

Sowohl Moritz Eisold als auch Flora Ames hätten sich mit ihren Ergebnissen für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, die in diesem Jahr jedoch ausfallen.

Für die jüngeren Athleten wurde in Immenstaad ein Dreikampf angeboten. Jonas Schneider erkämpfte sich hier in der Altersklasse U12/M11 den zweiten Rang mit nur 19 Punkten Rückstand auf den Sieger.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Blockmehrkampf Lauf U16/W14 (100 Meter / 80 Meter Hürden / Weit / Ball / 2000 Meter): 1. Flora Ames (14,16 / 13,89 / 4,66 / 38,50 / 7.29,08) / 2409 Punkte.

Blockmehrkampf Sprint/Sprung U16/W14 (100 Meter / 80 Meter Hürden / Weit / Hoch / Speer): 1. Hannah Schneider (13,94 / 13,38 / 4,85 / 1,42 / 22,27) / 2404 Punkte (Kreisrekord), 2. Annika Vogt (14,23 / 15,43 / 4,03 / 1,42 / 21,01) / 2174 Punkte.

Blockmehrkampf Sprint/Sprung U16/M14 (100 Meter / 80 Meter Hürden / Weit / Hoch / Speer): 1. Moritz Eisold (12,44 / 13,12 / 5,34 / 1,58 / 35,43) / 2623 Punkte (Kreisrekord).

Dreikampf U12/M11 (50 Meter / Weitsprung / Ballwurf): 2. Jonas Schneider (8,77 / 3,40 / 43,50) / 937 Punkte. (pe)