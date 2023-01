Handel und Gewerbe trifft sich zum Austausch

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) lädt für Donnerstag, 19. Januar, ab 18 Uhr zum Austauschtreffen aller Handels- und Gewerbevereine aus dem Bodenseekreis und Herdwangen-Schönach in den Ratskeller des Rathauses in Immenstaad ein. Willkommen sind darüber hinaus alle, die in Innenstädten ein Gewerbe oder Einzelhandelsgeschäft betreiben oder im Bereich des Stadtmarketings aktiv sind, heißt es in einer Ankündigung. Auch sonstige Interessierte können an der kostenfreien Veranstaltung teilnehmen. Eine Anmeldung ist aber erforderlich unter www.wf-bodenseekreis.de.

Nach einem Impulsvortrag des Innenstadt-Experten Stefan Leuninger, Büroleitung der CIMA Beratung + Management GmbH, Stuttgart, soll über die Frage diskutiert werden, wie Innenstädte attraktiv und krisenfest und Einzelhandel und Gewerbe zukunftsfähig aufgestellt werden können. Der Innenstadt-Experte wird dabei sowohl die Ergebnisse der aktuellen, deutschlandweiten CIMA-Studie zu Kundenerwartungen an Innenstädte vorstellen als auch den Best Practice Projektpool „stadtimpulse“. Als Projektleiter des Ideenwettbewerbs „Einkaufserlebnisse im stationären Einzelhandel – Best Practices für Baden-Württemberg“ wird er auch auf die Frage eingehen, inwieweit sich diese Konzepte auf die Mitglieder Gewerbevereine und Stadtmarketing-Organisationen aus der Region übertragen lassen.