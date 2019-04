Guter Ton auf allen Frequenzen

Immenstaad (sz) - 21 Feuerwehrleute aus sämtlichen Wehren im Bodenseekreis haben in der Feuerwache Immenstaad den 135. Lehrgang für Feuerwehrsprechfunker im Bodenseekreis absolviert. In Immenstaad soll die Funkausbildung aufgrund der zentralen Lage im Bodenseekreis und der guten Rahmenbedingungen auch künftig immer stattfinden. Das berichtet der Kreisfeuerwehrverband in einer Pressemitteilung.

Neben Angehörigen der Freiwilligen und der Werkfeuerwehren des Landkreises lernten demnach auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks, der Johanniter Unfallhilfe und der Rettungsleitstelle den guten Ton auf allen Frequenzen, schreibt der Kreisfeuerwehrverband. Das Unterrichtskonzept stütze sich auf eine praxisorientierte Ausbildung. Der Unterricht dauert immer von Freitagnachmittag bis Samstagabend und beinhaltet auch einen Besuch der Rettungsleitstelle.

Im praktischen Unterricht werden dem Einsatzgeschehen nachempfundene Szenarien funktechnisch abgearbeitet. Hier gerate ein unerfahrener Funker schon mal ins Schwitzen, wenn von allen Seiten Nachrichten eingehen, die bearbeitet und weitergeleitet werden müssen und so ganz nebenbei „der Knigge des Funkverkehrs“ beachtet werden soll, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Lehrgang endete mit einer Prüfung, die neben dem praktischen Teil einen schriftlichen Wissenstest enthielt. Der Lehrgang des Sprechfunkers ist laut Feuerwehr neben dem Truppmann-Lehrgang Bestandteil der Grundausbildung und Voraussetzung für alle weiteren Ausbildungsgänge.

Unter der Leitung von Wolfgang Leber sind aktuell als Funkausbilder für den Bodenseekreis Andreas Grieb, Michael Fischer und Christian Müller (Friedrichshafen), Jürgen Gutemann (Bermatingen), Michael Buser (Überlingen), Michael Mecking (Immenstaad) sowie Kai Amrein und Andreas Joos (Meckenbeuren) im Einsatz. Diesesmal waren es 21 Teilnehmer aus sämtlichen Feuerwehren im Bodenseekreis, die ihre Urkunde in Empfang nahmen.