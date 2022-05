Großes Mittelalterspektakel am Landesteg

Gäste und Einheimische können am Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai, in das mittelalterliche Immenstaad reisen. Die Wiese am Landesteg wird zu einem Ort der Gaukler und fahrenden Händler, kündigt die Tourist-Information Immenstaad in einer Pressemitteilung an.Gaukler und Händler zieht es zum mittlerweile siebten Mittelalterspektakel in die Gemeinde.

Eine Reise in eine andere Zeit erwartet die Besucherinnen und Besucher des Mittelaltermarktes. Der kleine feine Markt entstand vor acht Jahren, als der 15. Geburtstag des Immenstaader Lastenseglers Lädine gefeiert wurde. Buchbinderei, Töpferei und die Beutelmacher-Werkstatt führen ihre Handwerkskünste den Besucheinnen und Besuchern vor. Händler bieten Beerenwein, Seife und Senf, Gestricktes und vieles mehr auf Mittelaltermarkt an. Für die kleinen Gäste gibt es Kinder-Armbrustschießen und abenteuerliche Geschichten.

Zu den Programmpunkten gehören Musik genauso wie Gaukelei aber auch Ritterkämpfe und Mäuseroulette. Ein ganz besonderer Höhepunkt ist am Samstagabend das Feuerspektakel. Der Lädinenverein bietet dazu am Samstag Rundfahrten mit dem historischen Lastensegler Lädine ab dem Landesteg in Immenstaad an.

Das Spektakel öffnet am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr seine Pforten.