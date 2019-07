Großes Kino für die Lädine vor Immenstaad

Schüsse, Rennboot, Motorengeräusche, lautstarkes Geschrei: Im Rahmen der Dreharbeiten eines weiteren Kinofilms „Schatten über dem Bodensee“ Teil 2 ist es am vergangenen Wochenende zu einem gewaltsamen Überfall auf die feine Gesellschaft des Lastenseglers Lädine gekommen. Mit echt aussehenden Schreckschussschnellfeuerwaffen wurden die Gäste auf dem Schiff ausgeraubt.

Raubgut waren Schmuck, Uhren, Geld, Ketten – die Eheringe durften die Ehepartner behalten mit der Begründung der Verbrecher: „Ihr seid ja eh schon bestraft“, heißt es in einem Pressetext. Drei Stunden gingen die Dreharbeiten bei 30 Grad im fehlenden Schatten, bis zum Schluss der Lädinenbub Wolfgang Hiß im Meer entsorgt wurde. Die Wasserschutzpolizei war zuvor informiert worden, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. Weitere Drehorte werden Immenstaad, Meersburg, Überlingen, Friedrichshafen, Langenargen und Lindau sein. „Schatten über dem Bodensee“ von Hans Günter Grenouillet und Kay Tilgner ist ein Krimi der besonderen Art, weil es keine Mörder und keine Leichen, dafür aber Spannung, Action, Humor und die schönsten Schauplätze rund um den Bodensee gebe. Im Vordergrund stehen die eindrucksvollen Drohnen und Landschaftsaufnahmen, die erst auf ihrer Leinwand richtig zur Geltung kommen. Der Film wurde mit der Arri Alexa gedreht, in Cinemascope. Zielpublikum sind laut Pressemitteilung sowohl Freunde des Bodensees als auch die vielen Besucher der Bodenseeregion. Gezeigt wird der Film (Teil 1) bereits erfolgreich in der Bodenseeregion, im Schwarzwald, in der Ostschweiz bis Zürich, Vorarlberg, Stuttgart, Ulm und Augsburg, schließt die Vorschau.