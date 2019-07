Großer Knall mit Sternmarsch

50 Jahre Immen-staader Gartenfest wollen gefeiert werden: Der Musikverein Immen-staad hat sich deshalb einige Besonderheiten einfallen lassen. Von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, gibt es mehrere Termine auf der Festwiese in der Schulstraße zum Mitfeiern.

Das idyllische Gartenfest des Musikvereins beginnt unter den Kirschbäumen von Familie Sauter gegenüber der Schule – auch dieses Jahr an einem Donnerstag: Am 18. Juli eröffnet die Musikkapelle Sipplingen um 19 Uhr das Jubiläumsfest. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen Ersatztermin, einen Tag darauf, am Freitag, 19. Juli.

Am Samstag, 20 Juli, wird es anlässlich des Jubiläums erstmals bayrisch: Der Musikverein Immenstaad lädt ab 19 Uhr zum „Bayrischen Abend“ beim Gartenfest ein – mit weiß-blauer Dekoration – und übernimmt an diesem Abend selbst die musikalische Begleitung. „Gaudi in Dirndl und Lederhose“ hat der Vorstand als Motto ausgegeben. „Wer Lust hat, darf dem Thema entsprechend am Samstag gerne in Dirndl oder Lederhose kommen. Das ist aber alles freiwillig. Jeder, wie er mag“, sagt die zweite Vorsitzende Mona Rogg.

Zum vielseitigen Bewirtungsangebot an den Ständen rund um die Festwiese gibt es am bayrischen Abend zusätzlich auch noch bayrischen Leberkäse. Das ist nicht alles. „Wir haben zur Gaudi ein Showprogramm vorbereitet, an dem auch das Publikum teilnehmen kann – mit Maßkrug-Stemmen zum Beispiel. Aber mehr wird vorab nicht verraten“, sagt Rogg.

Am Montag, 22. Juli, beginnt das Jubiläums-Gartenfest gegen 18.30 Uhr mit einem großen Knall: dem Startschuss zum Sternmarsch für vier Kapellen aus dem Bezirk, die daraufhin aus mehreren Richtungen auf die Festwiese zulaufen. Daran beteiligt sind die Musikvereine aus Hagnau, Kluftern, Ittendorf und Immenstaad.

„Unser Dirigent Bernhard Jehle ist auch Bezirksdirigent. Wenn alle vier Kapellen nacheinander aus verschiedenen Richtungen auf der Festwiese angekommen sind, werden alle unter seiner Leitung noch zwei oder drei Stücke auf der Bühne gemeinsam aufführen“, sagt die zweite Vorsitzende. Im Anschluss sorgt dann der Musikverein Illmensee für Unterhaltung. Sollte der Montagabend verregnet sein, findet der Ersatztermin am Dienstag, 23. Juli, statt. Dann allerdings ohne Sternmarsch.

Letzter Festtag beginnt mit Messe

Das zweite Festwochenende beginnt am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr mit dem Musikverein Berg. Wenn das Wetter nicht mitspielt, stehen die Musiker ersatzweise auch am Freitag, 26. Juli, zur gleichen Zeit zur Verfügung.

Am Samstag, 27. Juli, gehört die Bühne ab 19 Uhr dem Musikverein Deggenhausen-Lellwangen.

Wer am letzten Tag des Jubiläumsfests, am Sonntag, 28. Juli, dabeisein möchte, muss rechtzeitig aufstehen: Der Feiertag beginnt mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf der Festwiese um 9 Uhr. Die Fidelen Brummbären werden den Gottesdienst begleiten und auch anschließend beim Frühschoppen ab 10 Uhr für die musikalische Unterhaltung sorgen. Im Anschluss an die Lokalmatadoren spielt der Musikverein Gornhofen.

Sollte es regnen, findet der Ökumenische Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus statt. Zum Gartenfest gehört am letzten Sonntag im Speisenangebot zusätzlich der Sonntagsbraten. „Den gibt es auch dieses Jahr wieder“, verspricht der Vorstand. Damit man auch bei Hitze das Passende parat hat, werden am Jubiläumssonntag nicht nur Kaffee und selbst gebackene Kuchen serviert, sondern auch Eiskaffee.

Auch für das kleine Publikum hat der Musikverein das Angebot erweitert. „Wir bieten dieses Jahr an beiden Samstagen auch Kinderschminken an. Am letzten Sonntag gibt es Kinderattraktionen wie Basteltische oder die Buttonmaschine“, heißt es im Vorstand. Der größte Wunsch: „So tolles Wetter wie im vergangenen Jahr.“