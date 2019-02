Gründer der Fasnet musste das Land verlassen

Die Narrengesellschaft Hennenschlitter feiert am Freitag, 15. Februar, das Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ schon mal im kleinen Kreis. Am nächsten Wochenende steigen dann die öffentliche Hexenparty, der große Narrenumzug und die Jubiläumsfeier in der Linzgauhalle.

Die Immenstaader können stolz sein auf eine inzwischen 170-jährige Fasnetsgeschichte, die sogar urkundlich nachweisbar ist. Dabei liegt die Wurzel des närrischen Treibens im absolut ernsten, politischen Geschehen der damaligen Zeit. 1848 breitete sich von Frankreich her der Revolutionsgeist über Deutschland aus. Für „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ wurde auch in Baden gekämpft. Die Einigung Deutschlands und demokratische Grundrechte waren das Ziel. Am See träumte man davon, die Eigentümer des Markgrafen von Salem und des Fürsten von Fürstenberg zu Heiligenberg unter dem Volk aufzuteilen. Die Immenstaader Johann Baptist Einhart und Georg Dafinger waren 1848 beim missglückten Hecker-Putsch dabei. Auch der Aufstand Struves war vergeblich. Einhart war bereits zuvor stolzer „Fahnenjunker der Bürgergarde Immenstaat“, wie ein Bild von ihm im Heimatmuseum belegt. Der verstorbene Ortshistoriker Wolfgang Trogus ging davon aus, dass es das erste bekannte Gemälde eines Immen-staaders sein müsste.

Am Fastnachtsdienstag, 20. Februar 1849, trafen sich in Immenstaad ledige Burschen unter der Leitung des Gerbergesellen Johann Baptist Einhart zu einem Fasnetsspiel, das den künftigen Freischarenzug darstellte. Einhart spielte den Struve, Georg Dafinger den Großherzog von Baden. Vor dem Rathaus gegenüber dem Schwörerhaus wurde dafür eine Bühne aufgebaut mit einem Tisch und fünf Stühlen. Etwa acht Burschen waren die Hauptbeteiligten an dem Spiel, das mit der Exekution der damals politisch Verantwortlichen endete. Als das aufrührerische Spiel bekannt wurde, musste ein Meersburger Amtmann den Sachverhalt untersuchen und einen Bericht schreiben. Einhart entzog sich der Untersuchung durch seine Flucht nach Amerika. Daraus wurde geschlossen, dass das Bühnenspektakel aus seiner Feder stammte. Dafinger wurde begnadigt.

Ortshistoriker Wolfgang Trogus schrieb in einer früheren Festschrift: „Trotz der nachfolgenden Bestrafung ließen sich die Immenstaader von nun an die Lust an Theater- und Fasnachtsspielen nicht verderben..., und noch heute sind die Prinzenhochzeit und die ‚Hennensuppe’ die Hauptereignisse in jeder Fasnet.“

Erst vor zehn Jahren haben Historiker herausgefunden, dass Einhart um 1851 in New Jersey geheiratet hat. Seine Frau Katharina brachte vier Kinder auf die Welt. Obwohl er im Süden, in Virginia lebte, trat Einhart als Soldat in die Armee der „Union“, der Nordstaaten, ein, um gegen die Sklaverei in den Südstaaten zu kämpfen. In einem der Gefechte fiel er am 7. Februar 1865. Ein Ururenkel, Harry Einhart, lebte bis Juni 2008.

Eine fortlaufende Chronik über die Immenstaader Fasnet beginnt 1903, mit mehrjährigen Unterbrechungen durch die beiden Weltkriege. 1950 wurde schließlich die Narrengesellschaft Hennenschlitter gegründet.

Einige Narren der ersten Jahre sind inzwischen Ehrenmitglieder und heute noch aktiv dabei. Das weithin bekannte Fasnetsspiel fand damals am Fasnetssonntag vor dem Gasthaus „Schiff“ statt. „Auch zum Umzug mit Festwagen reiste das Publikum per Schiff aus Konstanz und Friedrichshafen an. Das müssen um die 3000 Menschen gewesen sein“, sagt Hansjörg Holderried. Er wird beim Jubiläumsabend die Vergangenheit mit seinen Filmen wieder ins Gedächtnis rufen.

Ab den 1960er Jahren gab es die „Hennensuppe“ im Gasthaus „Adler“. Sie zog in den Siebzigern in die neue Linzgauhalle um. Auch der Fasnetsmarkt wurde damals erfunden – mit mehreren Bars.

Eine weitere Besonderheit der Immenstaader Fasnet ist das Prinzenpaar. Ehrennarrenvater Hermann Langenstein freut sich heute noch, dass es 1953 gelang, eine echte königlich-württembergische Kutsche, die damals in der Mühle von Eugen Rundel in Friedrichshafen stand, den Häfler Narren für 500 Mark vor der Nase wegzuschnappen. Finanziert wurde das gute Stück in 50-Pfennig und 1-Mark-Beträgen durch eine Straßensammlung in der Seegemeinde. Bruni Brecht und Brigitte Kohler erinnern sich, dass es den jungen Frauen der größte Ansporn war, sich so zu verkleiden, dass einen nicht einmal der Ehemann erkannte. Um 22 Uhr hatte das Spiel ein Ende, da war die Demaskierung.