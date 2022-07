Golf-Fahrer stößt mit Polizeiauto zusammen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag am sogenannten Dornier-Knoten in Immenstaad ereignet.

Ein Golf-Fahrer aus Richtung Meersburg wollte nach links Richtung Kluftern abbiegen, beachtete dabei aber nicht, dass sich aus Richtung Friedrichshafen ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht näherte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, dabei wurde der Golf auf ein Fahrzeug geschoben, das aus Richtung Kluftern links abbiegen wollte. Laut Polizei wurden drei Personen verletzt, Rettungssanitäter und der Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Mitglieder der Feuerwehr Immenstaad sicherten die Unfallstelle und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Verkehr wurde umgeleitet, trotzdem kam es zu kilometerlangen Staus auf der B31 und der L 207.