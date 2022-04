Generationenwechsel beim TCI

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Einladung zur 64. Generalversammlung des Tennisclub Immenstaad sind am vergangenen Freitag, den 22. April rund 30 Mitglieder gefolgt und trafen sich u.a. für Neuwahlen auf der Anlage am Sportzentrum. „Die vergangenen zwei Jahre waren für uns als Verein nicht einfach“, betonte Rüdiger Dube, 1. Vorstand, und stellte klar, dass die Corona-Pandemie das Clubleben nahezu zum Stillstand brachte. Umso größer sei die Freude darüber, dass der TCI ca. 50 neue Mitglieder zählt, darunter viele junge Familien mit tennisinteressierten Kindern. „Tennis ist ein hervorragender Familiensport“, so Mathias Messmer, Cheftrainer der Tennisakademie Power The Ball. Mit Power The Ball kooperiert der TCI ab diesem Jahr und bietet damit ideale Voraussetzungen für Training mit der gelben Filzkugel. Insbesondere die Kleinen sollen mit Spiel und Spaß, z.B. bei einem Schleifchenturnier mit Kinoabend und Spaghettiessen, an den Sport herangeführt werden.

Neben der Verkündung der neuen Kooperation fanden auch Neuwahlen des gesamten Vorstandes statt. „Wir haben gleich mehrere Positionen neu zu besetzen“, so Dube und bedankte sich beim scheidenden 2. Vorstand und Sportwart Klaus Chlopik für die gute Zusammenarbeit und das Engagement in den letzten Jahren. Neugewählt wurden dementsprechend der 2. Vorstand (Philip Winkler), der Kassier (Jannik Wild) sowie der Sportwart (Alexander Huber). Wiedergewählt wurden Nathalie Dube als Jugendwartin und Alexander Domian als Schriftführer. „Mit den neugewählten Vorständen wird ein Generationenwechsel eingeleitet“, erwähnte der amtierende Bürgermeister Johannes Henne lobend und zeigte sich zudem über den hohen Mitgliederzuwachs erstaunt. Dies sei insbesondere in Zeiten der Pandemie nicht selbstverständlich und zeige, dass der TCI auf einem sehr guten Weg in die Zukunft sei.

Tennisinteressierte können sich über den Verein unter www.tc-immenstaad.de und für Tennistraining unter www.power-the-ball.com informieren.