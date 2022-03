Gemeinderatsitzung mit Bürgerfragestunde

Der Gemeinderat in Immenstaad kömmt am Montag, 4. April, zu einer Sitzung zusammen. Beginn ist um 18 Uhr am Montag, im Bürgersaal des Rathauses. Dritter Tagesordnungspunkt ist die Bürgerfragestunde. Weitere Themen der Sitzung sind: Bericht Freiwillige Feuerwehr Immenstaad, Tourismusbericht 2021 Immenstaad, Bericht der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), Lebendiges Museum „Fischerhütte Immenstaad“ – Vorstellung des Projektes und Beschlussfassung, Verkehrskonzept – Vergabe Planungsleistung, Änderung der Friedhofsatzung sowie Verschiedenes.