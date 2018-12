Gemeinderat erhöht Preise für Saisonkarten

Die Saisonkarten fürs Aquastaad werden in der Sommersaison 2019 teurer. Wegen Missbrauchs werden zudem die Nutzungsbedingungen strenger, beschloss der Gemeinderat am Montagabend.

Die Leiterin der Touristinformation Ute Stegmann legte den Gemeinderäten zunächst einen Tarif-Vergleich mit den benachbarten Bädern in Meersburg und Friedrichshafen vor. Da in Meersburg aber nur ein reines Freibad angeboten werde und in Friedrichshafen die Saisonkarte in allen Bädern gelte, sei der Vergleich nur bedingt möglich, erläuterte Ute Stegmann. Die Verwaltung schlage eine Erhöhung des Preises für die Erwachsenen-Saisonkarte von 72 Euro auf 80 Euro vor. Der Preis für die Familien-Saisonkarte solle von 157 Euro auf 175 Euro angehoben werden. Die Kinder-Saisonkarte bleibe unverändert bei 35 Euro. Das Bad sei wichtig für Einheimische und Gäste, betonte die Touristikerin im Gemeinderat. Umgerechnet auf Badetage bleibe die Saisonkarte ein äußerst günstiges Angebot.

Die Erfahrungen mit dem Missbrauch der Saisonkarte in der Vergangenheit, gerade auch bei der Familien-Saisonkarte, erfordere jedoch klarere Regeln für deren Nutzung und Geltungsbereich. Saisonkarten sollen künftig nur mit Foto erhältlich sein. Das Foto des Badegastes wird dabei nicht auf der Karte selbst, sondern im System hinterlegt, sodass das Kassenpersonal vom Arbeitsplatz aus die eintretenden Gäste an der Drehtür fallweise überprüfen könne, erläuterte Ute Stegmann. Außerdem schlage man eine Altersgrenze vor – nur noch eigene Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sollten bei der Familienkarte berücksichtigt werden können. Bei Kartenmissbrauch wolle man die Karte auch einziehen können. Auch eine Vertragsstrafe von 50 Euro und die Möglichkeit des Hausverbots sollten in die Regelungen aufgenommen werden.

„Wir haben mit den Saisonkarten ein gutes und günstiges Angebot, das auch ehrlich und fair bezahlt werden sollte“, erklärte Ute Stegmann. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat ergänzte die Leiterin der Touristinformation, dass die letzte Tariferhöhung die Anhebung der Preise für Einzeleintritte vor zwei Jahren gewesen sei. Nicht vergessen dürfe man auch das preiswerte Angebot der Tageskarte für Familien zu zehn Euro für unbegrenzten Aufenthalt an diesem Tag.

Ein weiterer Einwand aus dem Gemeinderat war, ob nicht Kinder in Ausbildung berücksichtigt werden sollten – etwa bis zum Alter von 25 Jahren, so lange, wie Kindergeld gezahlt werde. Bei der Abstimmung waren drei Gemeinderäte gegen die Erhöhung der Tarife, sodass die Mehrheit für die Anpassung stimmte. Die neuen Tarife und die Änderung der Nutzungsbedingungen gelten ab 1. Mai 2019.