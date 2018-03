Gemeinderat bringt Interims-Kindergarten auf den Weg

Damit im April der Betrieb des Interims-Kindergartens in der Grundschule starten kann, hat der Gemeinderat am Montagabend der Anmietung der notwendigen Sanitärcontainer sowie der Beschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenständen zugestimmt. Teils sollen auch gebrauchte Möbel angeschafft werden.

Auch wenn die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte Seegaddel wohl erst im Herbst beginnen, die drei Gruppen des jetzigen Kindergartens Seegaddel und zwei neu zu eröffnende Gruppen ziehen bereits im April in den Zwischenlösungs-Kindergarten in der umgebauten Grundschule ein. Nur so gibt es eine Betriebserlaubnis für den neuen Kindergarten.

Die Gemeinde muss bis April für die notwendige Möblierung der Räume sorgen. Die Umbauarbeiten sind bereits in vollem Gang. Genutzt wird der Kindergarten in der Grundschule für etwa zwei Jahre, bis die neue Kindertagesstätte Seegaddel gebaut ist. Die Grundschüler und die Schüler des KBZO sind bereits im Dezember in die ehemalige Hauptschule neben-an umgezogen.

Am Montag genehmigte der Gemeinderat zunächst die Miete und Lieferung von zwei Sanitärcontainern. Sie werden an der Nordseite des Gebäudes aufgestellt. Die Zwischenkonstruktion zum Ausgleich der Höhenunterschiede für die Anpassung an das Gebäude liefere der Anbieter mit, erklärte Ortsbaumeister Uli Kohler. Damit der Umbau rechtzeitig fertiggestellt werden kann, wurden die Arbeiten vorab vergeben. Insgesamt kosten die Miete für zwei Jahre und die Lieferung einschließlich der Nebenkosten 136 119 Euro. Der Gemeinderat nahm die Eilvergabe einstimmig zur Kenntnis. In der Grundschule werden künftig in den fünf Gruppen etwa 87 Kinder betreut. Zu den bereits vorhandenen Möbeln aus dem Kindergarten Seegaddel werden zusätzliche sechs Tische und 48 Stühle für die Mensa gebraucht. Ann-Kathrin Weber vom Kindergarten Seegaddel und der Ortsbaumeister erläuterten das Nutzungskonzept. Bürgermeister Johannes Henne erklärte, der Planungsstand für die neue Kindertagesstätte sei noch nicht so weit, dass bereits über die Möblierung entschieden worden sei. Deshalb schlage die Verwaltung vor, für die Mensa in der Grundschule günstige, gebrauchte Möbel anzuschaffen.

Für die Gruppen, die später ins Kinderhaus Schulstraße umziehen, sollen bereits jetzt Möbel entsprechend denen im Kinderhaus bestellt werden, weil dieses dort künftig weiter genutzt wird. Angeschafft werden sollen auch Ausstattungsgegenstände für die Küche mit technischen Geräten. Für die Ausstattung des Kindergartens in der Grundschule genehmigte der Gemeinderat mehrheitlich einen Kostenrahmen von 56 794 Euro. So weit wie möglich werden aber gebrauchte Möbel angeschafft.