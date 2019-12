Gemeinderat beschließt städtebaulichen Rahmenplan

Einstimmig hat der Gemeinderat am Montagabend in der letzten Sitzung des Jahres den städtebaulichen Rahmenplan, beziehungsweise die städtebaulichen Leitlinien der Gemeinde Immenstaad beschlossen. „Damit sind wir gemeinsam auf einem guten Weg“, erklärte Bürgermeister Johannes Henne, sichtlich erfreut über die Zustimmung. „Der Rahmenplan ist ein Vorschlag und eine wichtige Verhandlungsgrundlage, wenn es um Bauvorhaben in der Ortsmitte geht“, betonte er.

Ziel sei es unter anderem, das dörfliche Ortsbild städtebaulich weiterzuentwickeln. Zu den weiteren Aufgaben gehöre es, den innerörtlichen Verkehr besser zu strukturieren und die Aufenthaltsqualität weiter zu erhöhen. „Der Plan ist aber nicht in Stein gemeißelt“, meinte Stadtplaner Helmut Hornstein. „Der innerörtliche Verkehr steht neuen Entwicklungen nicht im Weg, vieles ist denkbar“, verdeutlichte Verkehrsexperte Claus Kiener.

Vor dem Beschluss des Rahmenplans setzte sich Gemeinderätin Gudrun Homburger (FWI) dafür ein, statt „Auflösung der öffentlichen Parkplätze“ die Formulierung „Überprüfung der öffentlichen Parkplätze“ zu wählen. Sandra Winkler (CDU) bestätigte diesen Wunsch. „Für den Einzelhandel ist es wichtig, dass zuvor über dieses Thema gesprochen wird, denn es gibt immer wieder auch starke Tage, an denen es zu wenig Parkplätze gibt“, erläuterte sie.

Johannes Henne sicherte diese Änderung zu. Sven Volk (Grüne) bedauerte, dass im Rahmenplan zu wenig Grünflächen enthalten seien. „Wir hätten uns eine mutigere Gestaltung gewünscht“, sagte er. „Viele Entwicklungen stehen auch im Text des Rahmenplans, der kein Grünplan ist“, erwiderte Bürgermeister Henne.

Zuvor hatte Anja Stromberg von der Immenstaader Bauverwaltung die Entwicklung des gesamten Projekts im Jahr 2019 erläutert. Der Bürgerspaziergang mit anschließendem Workshop im März sei auf überwältigende Resonanz gestoßen. Über 240 Anmerkungen resultierten daraus und flossen in einen weiteren Entwurf ein, der in einem Bürgerworkshop im Mai vorgestellt wurde. Im Oktober war der Entwurf nach intensiver Vorarbeit der Verwaltung das erste Mal im Gemeinderat öffentlich vorgestellt worden, Anfang November präsentierte Stadtplaner Hornstein den Rahmenplan in einer weiteren Veranstaltung den Immenstaader Bürgern und sammelte die letzten Anregungen.

Johannes Henne lobte die aktive Mitarbeit der Bürger und bedankte sich auch bei den Mitgliedern des Gemeinderats für die konstruktive Zusammenarbeit. „Der Plan wird weiterhin auf der Homepage der Gemeinde präsentiert“, versicherte Anja Stromberg. Derzeit werde noch an einer Projektdokumentation gearbeitet und der Verwendungsnachweis der Fördermittel erstellt. Insgesamt waren die Kosten des Projekts mit 83.000 Euro geplant, das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit einem Zuschuss von 50 Prozent.

In der Sitzung beantragte Markus Böhlen (Grüne) außerdem, auf der Fritz-Koop-Straße und an der Ecke zwischen Happenweiler Straße und Vogelsang Fußgängerüberwege in Form von Zebrastreifen einzurichten. Dies sei bisher an der restriktiven Richtlinie des Landes für Überwege gescheitert.

Jetzt habe das baden-württembergische Verkehrsministerium diese Richtlinien vereinfacht. „Diese Möglichkeit gilt es zu nutzen, um die Schulwege der Kinder sicherer zu gestalten“, betonte Böhlen. Bürgermeister Henne bestätigte, dass sich die Verwaltung mit diesem Thema bereits allgemein befasse. Die anderen Mitglieder des Gemeinderats unterstützten den Antrag Böhlens einstimmig.