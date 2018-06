Gehörlose Theatergruppe gibt Zusatzvorstellung

Die begeisterten Zuschauer am Mittwochabend im vollen Bürgersaal des Rathauses haben die russische Theatergruppe „Piano“ zu einem weiteren, spontanen Auftritt motiviert. Die fünf gehörlosen Kinder und Jugendlichen werden am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr auf der Musikterrasse am Landesteg noch einmal ihr poetisches Pantomimentheater zeigen. Das Katholische Bildungswerk hat es geschafft, kurzfristig diesen zweiten Auftritt zu organisieren und lädt dazu ein. „Am Mittwoch waren gut 100 Besucher da und sehr beindruckt von der großen Ausdruckskraft der Künstler“, berichtet Hubert Lehle. Zwei Buben, zwei Mädchen und ein junger Erwachsener – sie sind Schüler eines Internats für Gehörlose in Nischnij Novgorod – werden am Landesteg noch einmal ihre außergewöhnliche Theatersprache zeigen. Am Mittwoch hatten sie das Stück „Wings for Clowns – Im Zeichen der Freundschaft“ aufgeführt. Sprache tritt dabei in den Hintergrund. Eine besondere Mischung aus Pantomime, Gebärdensprache und Musik lässt hörende und gehörlose Zuschauer auf einer anderen, emotionalen Ebene verstehen, was die Schauspieler ausdrücken wollen. Der Internatsleiter und Regisseur Vladimir Chikishev ist mittlerweile ein international gefragter Experte in der Theaterpädagogik für Gehörlose. Seine Methode hat er seit 1986 am Internat entwickelt und weitergebracht. Wichtig zu wissen für hörende Theaterbesucher: Für Beifall werden in der Gebärdensprache die Arme nach oben gestreckt und geschüttelt. Foto: hke (hke)