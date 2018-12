Gegen die Wegwerf-Kultur

Hochinteressiert verfolgten beim „Brot für die Welt“-Sonntag die zahlreichen Zuhörer im evangelischen Gemeindehaus den Vortrag von Lebensmittelretter David Jans. 67 selbst gebackene Brote verkauften am Morgen die Konfirmanden für soziale Projekte.

Rund um das Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung ging es bei der „Brot für die Welt“-Feier der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag. Erfolgreich brachten die Konfirmanden ihre – in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Heger – am Vortag gebackenen Brote nach dem Gottesdienst an Mann und Frau. Damit hatten sie sich erstmals an der Konfirmanden-Aktion der Evangelischen Kirche „5000 Brote für die Welt“ zu Gunsten von drei sozialen Projekten in Entwicklungsländern beteiligt. Pfarrer Martin Egervari hatte den Immenstaader Bäcker Roland Heger in seine Predigt mit einbezogen und bekam fundierte Antworten auf viele Fragen der Brotproduktion.

Nach dem Gottesdienst traf sich die Kirchengemeinde zu Eintopf sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Gemeindehaus in der Adlerstraße. „Es hängt von mir selbst ab, wie sich alles weiterentwickelt“, betonte der Stuttgarter Lebensmittelretter David Jans vom gemeinnützigen Verein „Foodsharing“ und brachte viele Beispiele und Anregungen mit, wie jeder selbst im Alltag gegen die Lebensmittelverschwendung angehen kann. Lebensmittel haltbar zu machen wie frühere Generationen, sei jetzt wieder gefragt. Auch selbst Obst und Gemüse anzubauen, verändere die Einstellung zu Lebensmitteln.

Der Vollzeit-Ehrenamtliche erklärte den Unterschied zwischen Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum, das meist von den Herstellern vor allem zum Konsumanreiz eher kurz festgelegt werde. Jans appellierte, nicht hungrig einkaufen zu gehen und den Einkauf und die Lagerung von Lebensmitteln besser zu planen, um weniger überflüssiges Essen zu verursachen.

„Foodsharing“ fordere einen Wegwerf-Stopp, wie es beispielsweise in Frankreich bereits Gesetz ist. Supermärkte etwa müssten dort übrige Lebensmittel zur Nutzung weitergeben.

In Deutschland holt „Foodsharing“ überflüssige Lebensmittel ab und verteilt sie sinnvoll weiter. Jans räumte eine gewisse Verbesserung ein. Manche Supermärkte stellten inzwischen selbst Regale auf, um am Abend übrige Lebensmittel zur Verfügung zu stellen oder Mitarbeiter dürften Lebensmittel mitnehmen. In Baden-Württemberg gebe es 7104 Lebensmittelretter, die vergangenes Jahr 2367 Tonnen Lebensmittel gerettet hätten. Das reiche aber nicht aus, so Jans. Nur über Bildung und politische Arbeit könne das Problem an der Wurzel gepackt werden. Auf Fragen der Zuhörer lieferte Jans Antworten. Mit einem Quiz und Infotafeln sowie einer Reste-Rezepte-Börse wurde das Thema weiter vertieft.

Adventsstimmung kam im Untergeschoss des Gemeindehauses auf: in der Bastelstube mit nachhaltigen Materialien, in der Teestube, beim Basar der Handarbeitsgruppe und im Weltladen, der den ganzen Sonntag geöffnet war.