Gartenfestauftakt: Publikum spart nicht mit Applaus

Begeistert war das Publikum des Gartenfests des Musikvereins Immenstaad am Eröffnungsabend von der Stadtkapelle Tettnang. Auf der Festwiese in der Schulstraße waren am Donnerstag alle Tische und Bänke am traumhaften Sommerabend belegt. Der erste Abend war ein voller Erfolg: Die Stadtkapelle erntete kräftigen Beifall, Das Gartenfest des Musikvereins verteilt sich über zehn Tage. Heute, am Samstag, um 19 Uhr, übernehmen die Gastgeber selbst, der MV Immenstaad, die musikalische Unterhaltung. Am Montagabend sind die Jugendlichen dran: Die Jugendkapelle ImKlang gibt um 19 Uhr ihr Bestes. Hinterher übernimmt der MV Kluftern die musikalische Umrahmung. Bei schlechtem Wetter am Montag ist der Ausweichtermin einen Tag später, für Dienstag, 24. Juli, eingeplant. Am Donnerstag, 26. Juli, kommt der MV Kehlen um 19 Uhr. Ersatztermin bei widriger Witterung wäre Freitag, 27. Juli. Foto: hke