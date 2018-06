Fußball: TuS Immenstaad spielt in Pfullendorf

In der südbadischen Fußball-Kreisliga A (Staffel III) tritt der TuS Immenstaad, den nur ein Punkt vom Tabellenführer SpVgg. F.A.L. II trennt, am Sonntag (27. September, Anpfiff 15 Uhr) auf dem Kunstrasen des Türkischen SV Pfullendorf an. Zuletzt sammelte das Team von TuS-Coach Daniel Schmid vor eigenem Publikum mit einem 3:0-Sieg gegen die Landesliga-Reserve des SV Denkingen drei Punkte.

Der Türkische SV ging in der Vorwoche beim SC Göggingen mit einem 2:1-Sieg vom Platz. „Wir wollen diese Partie gewinnen und den Abstand nach hinten vor dem schweren Spiel in Buchheim zumindest halten“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller, der mit viel Zuversicht nach Pfullendorf fährt. „Wir treten in Bestbesetzung an, auch Mario Rieger ist wieder im Training und verstärkt den Angriff.“ Außerdem sei die Mannschaft inzwischen gut eingespielt. Trainer Schmid hat seine Elf, die „vorsichtig offensiv“ starten und das zu Null halten soll, gut auf die Partie eingestimmt. „Wir haben diese Woche extra auf Kunstrasen trainiert, um uns vorzubereiten“, berichtet Müller. (stt)