Frischer Wind: Eine-Welt-Kreis Immenstaad hat einige neue Mitglieder

Der Eine-Welt-Kreis Immenstaad hat fünf neue Mitglieder, weitere vier Interessierte sind derzeit am Schnuppern, wie der Verein schreibt. „Wir freuen uns sehr, dass wir so Zulauf bekommen haben“, sagt Vorsitzende Sandra Friedrich. „Das hätten wir nie gedacht, vor allem, dass Kurt Walther sich gleich bereiterklärt hat, das Amt des Bildungsvorstandes zu übernehmen.“ Inzwischen zählt der Verein fast 40 Mitglieder, die Hälfte davon ist aktiv im Verein tätig – alles ehrenamtlich.

Bei der Hauptversammlung vor einigen Tagen im Bürgersaal wurden die Vorstände Sandra Friedrich, Helga Trautwein und Erst Deisenberger in ihren Ämtern bestätigt, Sabine Kliewer gab aus beruflichen Gründen ihren Posten an Kurt Walther weiter. Renate Weber ist weiterhin Schriftführerin, Maria Endress Kassenprüferin. Rund verlief nicht nur die Hauptversammlung, sondern auch der Frühling: Trotz der Corona-Pandemie gab es im Weltladen dank der truen Kundschaft kaum Umsatzeinbußen, schreibt der Verein. „Ein wenig ungünstig ist leider die Lage“, sagt Helga Trautwein, die den Einkauf des Ladens mit viel Engagement managt. „Viele kennen uns noch gar nicht und Laufkundschaft gibt es kaum. Wenn sie dann mal bei uns waren, sind sie erstaunt über das breite Sortiment und kommen immer wieder.“ Hauptumsatzbringer sind Kaffee und alles rund um Schokolade, Mangoprodukte, Tee und Gewürze. Bei den Handwerksprodukten könne man nicht sagen, was am besten läuft, das Sortiment reiche von Körben, Schals, Schmuck und Kinderspielzeug bis hin zu Geldbeuteln und Dekoartikeln. Deshalb hat sich der Weltladen für dieses und kommendes Jahr auf die Fahnen geschrieben, mehr für die Bekanntheit im Ort zu tun. Man wolle etwa Beherbungsbetriebe anfragen, ob sie ihren Gästen fair gehandelte Produkte anbieten wollen. Auch die Bildungsarbeit möchte der Verein ausbauen. Für Schulklassen oder Konfirmanden werden bereits Führungen angeboten und das Thema fairer Handel diskutiert. Neben dem fairen Frühstück und dem internationalen Picknick ist das Brot-für-die-Welt-Fest der größte Event des Vereins.

Durch die Bildungsaktivitäten, dem Vereinsziel und dem gespendeten Gewinn aus dem Weltladen gilt der Eine-Welt-Kreis als gemeinnütziger Verein. Jedes Jahr reicht Ernst Deisenberger, Vorstand Finanzen, einen Rechenschaftsbericht beim Finanzamt ein, um die Gemeinnützigkeit bestätigen zu lassen. Er freut sich: „Bisher gab es da noch nie Probleme.“ Insgesamt stehen wir finanziell solide da. Toll ist natürlich, dass wir bei der evangelischen Kirchengemeinde einen mietfreien Unterschlupf gefunden haben. Damit ist in Krisenzeiten kein Umsatzdruck da und wir können viel an Partnerprojekte spenden.“