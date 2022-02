Freie Termine: In Immenstaad gibt’s eine weitere Impfaktion

Eine Impfaktion findet am Donnerstag, 17. Februar, in der Linzgauhalle in Immenstaad statt. Von 10 bis 17 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Es stehen die Impfstoffe Moderna, Biontech und Johnson&Johnson zur Verfügung und es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (Booster-Impfung) möglich. „Es sind noch zahlreiche Plätze frei“, sagte Immenstaads Bürgermeister Johannes am Montag in der Sitzung des Gemeinderats.

So melden Sie sich an

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich und muss übers Internet erfolgen. Den Link zur entsprechenden Seite gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter „Immenstaader Impfaktion“.

Außerdem wichtig: Impfwillige sollen ihren Impfausweis, ihre Krankenversicherungskarte, ihren Personalausweis sowie den ausfüllten Anamnese- und Einwilligungsbogen mitbringen. Letzteren gibt es ebenfalls auf der Website der Gemeinde (www.immenstaad.de).