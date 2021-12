Freie Impftermine: Gleich vier mobile Impfteams kommen nach Immenstaad

Vier mobile Impfteams sind am Donnerstag, 23. Dezember, in Immenstaad stationiert. In der Linzgauhalle findet von 10 bis 17 Uhr in Kooperation mit der Gemeinde eine Impfaktion des Bodenseekreises statt.

Es stehen die Impfstoffe Moderna, Biontech und Johnson & Johnsohn zur Verfügung. Noch sind einige Termine frei. Die Gemeinde Immenstaad weist in diesem Zusammengang auf die neueste Empfehlung der Ständige Impfkommission (Stiko) hin, wonach eine Booster-Impfung nach bereits drei Monaten möglich ist.

Interessierte können sich im Internet für einen Termin anmelden unter https://app.no-q.info/linzgauhalle-immenstaad/checkins#/