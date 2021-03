„Foto des Monats“: Immenstaad ruft Fotowettbewerb aus

Um den tristen Zeiten der Corona-Krise etwas Farbe und Lebendigkeit zu verleihen, möchte die Gemeinde Immenstaad alle Immenstaader Bürgerinnen und Bürger zu einem Fotowettbewerb unter dem Motto „Foto des Monats“ aufrufen. Einsendeschluss ist hierfür der 26. März. Findet die Aktion Anklang, wird der Wettbewerb in den folgenden Monaten fortgeführt. Zu gewinnen gibt es laut Verwaltung ein Immenstaader Überraschungspaket. Teilnehmen kann jeder Immenstaader. Die Fotos sollten in guter Auflösung (300 dpi) per E-Mail an rathaus@immenstaad geschickt werden. Pro Teilnehmer können zwei Fotos eingereicht werden. Zusätzlich benötigt die Gemeindeverwaltung noch den Namen und die Anschrift des Fotografen. Wer am Wettbewerb teilnimmt, versichert, die Rechte am Bild zu besitzen. Falls Personen auf den Fotos abgebildet werden, sollte auch hierfür das Einverständnis vorliegen. Foto: Noah Vinzens