Finissage der Keramikausstellung „Form und Feuer“

Der international renommierte Künstler Joachim Lambrecht stellt seine Kunstwerke in der aufwändigen japanischen Brenntechnik „Raku“ her, die er seit Jahrzehnten perfektioniert. Zu sehen sind seine Arbeiten noch wenige Tage in mmenstaad. Finissage in der Galerie Art und Vuision ist schon am Sonntag, 27. Februar, von 11 bis 18 Uhr.

Lambrechts Arbeiten reflektieren das Zusammenspiel des Studiums der Bildhauerei und der Keramik gleichermaßen. Seine Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt und befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen und Museen, wie zum Beispiel im Grassi Museum in Leipzig. 2008 wurde er mit dem Baden-Württembergischen Staatspreis geehrt.

Spannende Schmauchspuren, geschwärzte Strukturflächen, Craquelé-Zeichnungen und vielfarbige Kupferglasuren laden das Auge zum Verweilen und Entdecken auf den Oberflächen der handgeformten Boots- , Vasen- und Dosenobjekten ein, heißt es in der Mitteilung der Galerie. Jedes Keramikkunstwerk ist ein Unikat, schreiben die Galeristen Anette Pfeifer und Markus Eistert.

Geöffnet ist die Galerie zum finalen Wochenende am Samstag, den 26. Februar, von 14 bis18 Uhr und zur Finissage am Sonntag, 27. Februar, von 11 bis 18 Uhr. Der Künstler Joachim Lambrecht ist am Sonntagnachmittag vor Ort in dr Galerie in der Seestraße West 11.