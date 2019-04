Fidele Brummbären spielen im Jubiläumsjahr auf

Die Idee für eine zusätzliche, kleinere Musikkapelle hatte Bürgermeister a. D. Heinz Finkbeiner. Zur 900-Jahrfeier der Seegemeinde 1994 spielten die „Fidelen Brummbären“ erstmals. In diesem Jahr feiern sie deshalb nicht nur ihr 25-jähriges Jubiläum. Selbstverständlich treten die „Fidelen Brummbären“ auch im Jubiläumsjahr „925 Jahre Immenstaad“ wieder auf. Drei Kurkonzerte standen bislang jedes Jahr in ihrem Terminkalender.

Das Frühschoppen-Konzert zu Fronleichnam, wenn der Musikverein am Hennenbrunnen bewirtet, findet dieses Jahr am Donnerstag, 20. Juni ab 11 Uhr statt. Tradition hat auch der Auftritt der „Fidelen Brummbären“ als Frühschoppen-Kapelle beim Gartenfest des Musikvereins, dieses Jahr am Sonntag, 28. Juli, um 11 Uhr. Der Seniorennachmittag der Gemeinde wird von den „Fidelen Brummbären“ musikalisch begleitet und auch der Mühlentag in Fischbach. Außerdem gibt es immer ein Weihnachtskonzert im Haus St. Vinzenz Pallotti. Das 25-jährige Jubiläum haben die „Fidelen Brummbären“ in diesem Jahr bereits mit einem Jubiläums-Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus mit Pater Rektor Hans-Peter Becker von der Glaubensgemeinschaft der Pallottiner St. Josef Hersberg gefeiert.

„Zwölf bis 14 Auftritte kommen jedes Jahr zusammen“, weiß der aktuelle Vorstand Max Rauber. Etwa 20 Musiker treffen sich derzeit zu 30 Proben und zu den Auftritten. „Viele haben den 70. Geburtstag überschritten, vier von uns sind sogar schon über 80 Jahre alt“, erklärt Rauber, der seit zwei Jahren den musikalisch volkstümlich orientierten Brummbären vorsteht. Jeden zweiten Mittwoch treffen sich die erfahrenen Musiker – die meisten waren über Jahrzehnte im Musikverein Immenstaad aktiv – im Probenlokal unter dem Rathaus. Die musikalische Leitung hat im vergangenen Jahr Hubert Knoblauch übernommen. Zuvor lag sie viele Jahre bei Heinz Vogel.

„Kurz vor seiner Pensionierung kam Bürgermeister Finkbeiner zu mir und fragte, ob man die Musiker, die sich schon zur Ruhe gesetzt hatten, nicht doch in einem kleineren Ensemble reaktivieren könnte. Das ist uns gelungen. Am 25. März 1993 hatten wir unsere erste Probe, im Jubiläumsjahr 1994 den ersten Auftritt“, erinnert sich Artur Sauter, einer der Gründer.

Der Name „Fidele Brummbären“ stammt wiederum von Artur Sauter selbst. „Als ich rumgefragt habe, wer sich beteiligt, haben manche Musikanten erst etwas brummig reagiert, aber schließlich doch gerne mitgemacht. So kam ich auf den Namen“, schmunzelt Sauter.

„Es war uns immer wichtig, dass wir dem Musikverein nicht irgendwie schaden. Wir sehen uns als Teil des Vereins“, sind sich Sauter und Rauber einig. Nachdem Artur Sauter nach 17 Jahren den Vorsitz abgegeben hatte, war für die nächsten fünf Jahre Heinz Bauer verantwortlich.

Bei der Gründung war Helmut Wohlhüter der Dirigent, anschließend viele Jahre Heinz Vogel. „Der Musikverein ist viel öfter unterwegs als wir. Bei uns geht es stressfreier zu. Uns soll es vor allem Spaß machen, und das klappt auch. Wir alten Hasen sind mit viel Freude dabei“, versichert Max Rauber.