Feierliche Konfirmation in Immenstaad

Acht Jugendliche feierten in der Katholischen Kirche St. Jodokus die Konfirmation. Mit ihrem eigenen „Ja“ bestätigten die Jugendlichen an der Konfirmation das „Ja“, das ihre Eltern bei der Taufe für sie gesprochen haben. Sie bestätigten, dass sie weiterhin in der christlichen Gemeinschaft bleiben möchten und ihren Weg durchs Leben mit Gott gehen möchten. Pfarrer Martin Egervari gratulierte den Jugendlichen im Namen der Gemeinde. Im Bild (von links): Pfarrer Martin Egervari, Leila Winkler, Mattea Hepp, Fiona Bailey, Hannah von Appen, Gina Weiß, Simon Fritsch, Jannis Arnold, Jakob Behnke. Foto: Sam Winkler