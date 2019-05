FDP ergattert einen Sitz im Gemeinderat

Die FDP sitzt nach dem vorläufigen Wahlergebnis der Gemeinderatswahl ab sofort mit am Tisch des Gemeinderates in Immenstaad. Mit 778 Stimmen ergatterte Daniel Hebele von den Freien Demokraten den Platz. Die Grünen bekommen ebenfalls Verstärkung: Anstelle der bisherigen drei Plätze sind sie nun zu viert vertreten. Sie gewannen 6,4 Prozent dazu – von 20,2 Prozent bei der Wahl 2014 stieg das Ergebnis in diesem Jahr auf 26,6 Prozent an.

3,6 Prozentpunkte verloren haben hingegen die Freien Wähler, die 2014 noch 34,6 Prozent der Stimmen bekamen, nun aber mit 31 Prozent aus der Wahl herausgehen. Von sechs Sitzen vor der Wahl schrumpft ihre Vertretung im Gemeinderat auf fünf Plätze. Auch die CDU und die SPD folgen in Immenstaad dem Trend der Europawahl und büßen Stimmen ein. 5,2 Prozent verloren die Christdemokraten im Vergleich zu 2014: In diesem Jahr erreichten sie 28,6 Prozent, vor fünf Jahren lagen sie noch bei 33,8 Prozent.

Die Sozialdemokraten rutschten von 11,4 auf 9,7 Prozent, verloren also 1,7 Prozent. Im Gegensatz zur CDU bleibt es damit aber für sie bei zwei Sitzen im Rat. Die Christdemkraten verlieren einen Sitz und sind nur noch mit vier Plätzen vertreten.

Eine weitaus bessere Wahlbeteiligung hat es in Immenstaad im Vergleich zu 2014 gegeben: Damals waren nur 60,2 Prozent von 5231 Berechtigten an die Wahlurne getreten, in diesem Jahr kamen 68,7 Prozent von 5284 Wählern.