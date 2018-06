FC Kluftern und TuS Immenstaad vor lösbaren Aufgaben

Der FC Kluftern erwartet in der Fußball-Bezirksliga Südbaden den SC Pfullendorf II. Spielbeginn am Sonntag, 1. Mai, ist um15 Uhr. Mit der 2:2-Punkteteilung beim Tabellendritten FC Öhningen/Gaienhofen in der Vorwoche ist es dem FCK gelungen, auf Abstand zu den Abstiegsrängen zu bleiben.

Drei Punkte trennen die Mannschaft von Spielertrainer Ingo Backert vom SV Bermatingen. Mit den Fohlen des Oberligisten SC Pfullendorf, die zuletzt gegen den punktgleichen Hattinger SVmit 0:1 verloren, erwarten die Klufterner einen routinierten Gegner im Brunnisach-Stadion. „Die Mannschaft hat in Öhningen 90 Minuten lang gekämpft und gerackert, diesen Kampfgeist wollen wir auch gegen die Pfullendorfer zeigen“, sagt Klufterns Sprecher Erich Rieker. „Ich bin überzeugt, dass wir am Sonntag das Beste abrufen und die Punkte hier behalten.“ Etliche Stammspieler wie Markus Bausinger, Bernd Schmollinger und Marco Gessler sind verletzt. Markus Strobel kann wenige Wochen nach seiner Schulteroperation wenigstens wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Der TuS Immenstaad erwartet in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden die SpVgg. F.A.L. II. Anpfiff ist ebenfalls am Sonntag, um 15 Uhr. Die seit der Winterpause ununterbrochene Siegesserie des Tabellenführers TuS Immenstaad ist in der Vorwoche abgerissen. Bei den Sportfreunden in Owingen musste sich die Mannschaft von Trainer Daniel Schmid mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Trotzdem bleibt der TuS Immenstaad sechs Spiele vor Rundenschluss mit sieben Punkten Vorsprung zum Tabellenzweiten SC Göggingen klarer Favorit für den Meistertitel. „Wir haben eine gute Mannschaft und sind optimistisch“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Allerdings: „Solche Feiertage (1. Mai) bergen immer eine gewisse Gefahr, ich hoffe, dass die Spieler nicht zu toll in den ersten Mai hineinfeiern.“ (stt)