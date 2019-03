FC Kluftern und TuS Immenstaad spielen wieder

Für die Häfler Vorstadtmannschaften TuS Immenstaad und FC Kluftern, die beide nach der Vorsaison den Rückweg in die Fußball-Kreisliga A3 antreten mussten, beginnt am Wochenende mit dem Start in die Rückrunde der Endspurt um den Wiederaufstieg zur südbadischen Bezirksliga Bodensee. Immenstaad führt die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung vor Mitabsteiger SV Deggenhausertal an. Der FC Kluftern rangiert mit fünf Punkten Distanz auf Tabellenplatz fünf. Beide Teams haben sich gut für die bevorstehenden Herausforderungen gewappnet.

Beim TuS Immenstaad hat Trainer Uwe Strüver, der bereits für die nächste Saison verlängert hat, seine Spieler seit Anfang Februar zum Training einbestellt. Anfangs mit guter Beteiligung, doch dann schlug die Grippewelle zu. Trotzdem konnten die meisten Testspiele gewonnen werden. Die Strüver-Elf wird von zwei neuen Spielern verstärkt: Luca Colantonio kam nach einem Arbeitsplatzwechsel nach Immenstaad, Lukas Stöckel kehrte nach einer Auszeit zum TuS zurück.

Auch in Kluftern ist man auf die Rückrunde vorbereitet. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Coach Ralf Kaiser. „Wir konnten auf Kunstrasen bei jeder Wetterlage trainieren und unsere Vorbereitungsspiele mit Siegen und Remis positiv gestalten, auch gegen höherklassige Mannschaften.“ Und mit dem Rückkehrer Mats Goldman, dem älteren Bruder von Tim Goldman, hat der Kader Verstärkung im offensiven Mittelfeld erhalten.

Der TuS Immenstaad fährt am Samstag (16.30 Uhr) zum Tabellenletzten FC Bonndorf. „Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Vorsitzender Clemens Müller. Seine Mannschaft soll das eher schwache Vorrundenende mit einem starken Start ausmerzen, auch wenn der Bonndorfer Rasen den Immenstaadern nicht so gelegen kommt. „Unser Ziel ist der Aufstieg“, sagt Müller, der mit einer Revanche des Gegners für die 0:7-Niederlage in der Vorrunde rechnet. „Wir wollen die Tabellenführung behalten und den Vorsprung ausbauen.“ Personell ist der Spitzenreiter am Samstag nicht ganz ideal ausgestattet. Mario Riegger ist verletzt, Lukas Haug und Markus Weinert sind aus der Vorrunde noch gesperrt. Und Stefan Regner weilt im Urlaub.

Der FC Kluftern startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Zu Gast ist die vier Zähler zurückliegende Salemer Reserve. „Wir wollen gut in die Rückrunde starten und gewinnen“, so Ralf Kaiser. Er rechnet mit einer schweren Partie gegen die kontergefährlichen Salemer. Verzichten muss der Trainer auf Marco Mancieri, der sich am Knie verletzt hat, und auf Nico Günther, der weiterhin seinen Kreuzbandriss auskuriert. Auch ist Martin Arnold krank und Thomas Fischer nahm nach der Winterpause erst spät am Training teil, sodass er noch nicht eingesetzt werden kann.