FC Kluftern reist zum Tabellenführer

In der südbadischen Kreisliga A (Staffel 3) rollt wieder der Ball. Für den FC Kluftern hat die Rückrunde bereits am vergangenen Wochenende mit einem 3:3-Unentschieden im Nachholspiel gegen die Denkinger Reserve begonnen. TuS Immenstaad startet an diesem Wochenende aus der Winterpause.

Erst in der Nachspielzeit gelang es der Elf von Kluftern Coach Achim Glückler, den 1:3-Rückstand nach einer eher unkonzentrierten Anfangsphase aufzuholen, sodass beim Abpfiff doch noch ein Punkt gegen den Abstieg heraussprang. Am Sonntag (25. März, 10.30 Uhr) reist der FC Kluftern zum Tabellenführer nach Frickingen. „Wir geben die Punkte nicht kampflos ab, sondern wollen abwarten, wie sich das Spiel entwickelt“, so Glückler. Der Trainer stellt sich der Herausforderung mit der Mannschaft der Vorwoche – ist doch durch die mehrwöchige gemeinsame Reise von Samuel Heske und Tim Goldman sein Kader für den Rest der Runde reichlich dünn. Natürlich hofft man in Kluftern auf drei Punkte gegen den Abstieg, wäre allerdings auch mit einer neuerlichen Punkteteilung zufrieden.

Der TuS Immenstaad, der auf Tabellenplatz drei überwinterte, hat am Samstag, 24. März (Anpfiff um 16.30 Uhr) den Bezirksliga-Mitabsteiger SC Pfullendorf II zu Gast. „Wir wollen um den Aufstieg mitspielen und möglichst keine Punkte abgeben“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Neu in die Elf von TuS-Trainer Ewald Heichele kam Torwart Michael Müller vom SC Markdorf. Zwar sei, so Clemens Müller, die Vorbereitung „etwas zäh“ verlaufen. Wetter und Grippewelle hätten in diesem Jahr ihre eigenen Trainingsgesetze aufgestellt. Doch jetzt seien wieder alle Spieler an Bord, auch Lucas Haug nach seiner Knöcheloperation. Nur Michael Günther sitzt bis zum Saisonende langzeitverletzt bei den Zuschauern. „Personell sind wir gut aufgestellt“, sagt Müller. Im Heimspiel gegen den Rivalen aus Pfullendorf sollen die drei Punkte in Immenstaad bleiben. „Wir sichern uns aus einer gesicherten Abwehr heraus den Sieg“, meint Müller zur bevorstehenden Partie gegen die Pfullendorfer Reserve. Die hat in der laufenden Spielrunde noch nie den Sprung über das letzte Tabellendrittel hinaus geschafft und ging vor einer Woche im Nachholspiel bei der Frickinger Reserve mit einer 1:2-Niederlage vom Platz.