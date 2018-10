TuS Immenstaad hat am Wochenende in der Kreisliga A3 (Südbaden) mit einem 3:0-Heimsieg gegen den zuletzt punktgleichen Verfolger aus Owingen erneut den alleinigen Platz an der Tabellenspitze zurückerobert. Anders ging der siebte Spieltag für den FC Kluftern aus: Der musste beim Angstgegner SC Göggingen mit einem 0:2 zum ersten Mal als Verlierer vom Platz gehen.

Noch nie in der langen Geschichte der Begegnungen beider Mannschaften hätten es die Klufterner so leicht gehabt, auf dem ungeliebten Platz in Göggingen drei Punkte zu holen. Die Mannschaft von FCK-Trainer Ralf Kaiser startete gegen die eher harmlosen Gastgeber druckvoll und kam in der ersten Halbzeit zu einem halben Dutzend Chancen, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden. Nach dem Seitenwechsel reduzierten die Gäste ihr Engagement – und wurden prompt mit einem Doppelschlag bestraft. Nach einem Freistoß köpfte Alexander Stärk den Ball zum 1:0 ins Netz und Florian Heymann baute den Vorsprung gleich bei der nächsten Aktion mit einem Schuss aus 25 Metern aus. Danach resignierte die Gästemannschaft auch Kluftern. Das Spiel flachte in der Folge ab und blieb hüben wie drüben ohne Torszenen.

In Immenstaad hatten die Gäste aus Owingen/Billafingen den besseren Start. Sie kamen zu guten Möglichkeiten, die jedoch – glücklich für die Platzherren – das Tor verfehlten. Erst nach einer Viertelstunde besannen sich die Gastgeber auf ihre Qualitäten und entwickelten sich allmählich zu einem ebenbürtigen Gegner. Während die Owinger Gäste mit weiten Bällen agierten, setzten die Immenstaader auf ihr letztendlich erfolgreicheres Kombinationsspiel. Nach einer Flanke von Stefan Abadzic schob Noah Rockstroh den Ball wenige Minuten vor der Pause zum 1:0 ins lange Eck. Ähnlich erfolgreich ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Erneut Rockstroh erhöhte in der 52. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz, zwei Minuten später stellte Stefan Abadzic nach einer Einzelaktion zum 3:0-Endstand. Danach überließen die Owinger der nun klar überlegenen Heimelf, der sich noch einige Chancen zur Ergebnisverbesserung auftaten, das Feld.