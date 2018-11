FC Kluftern hat drei Punkte fest im Visier

Der siegesgewohnte TuS Immenstaad hat nach dem 0:0 gegen die Frickinger Reserve zuletzt auch bei den Nachbarn in Kluftern Federn lassen müssen. Die Mannschaft von Ralf Kaiser gab der Partie mit viel Nervenstärke in der Schlussphase bei einem Rückstand von 0:2 eine Wende und schlug die Strüver-Elf noch mit 3:2. Dennoch geht der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden, der schon seit zwei Wochen als Herbstmeister feststeht, mit einem Vier-Punkte-Polster zum Verfolger SV Deggenhausertal in den abschließenden Spieltag vor der Winterpause.

Zu Gast ist am Sonntag (25. November, Anpfiff um 14.30 Uhr) der Tabellenzehnte SC Göggingen, der in der Vorwoche den Bezirksliga-Absteiger SG Heiligenberg/Illmensee mit einem 1:1-Unentschieden nach Hause geschickt hat. „Die letzten beiden Spiele sind für uns enttäuschend verlaufen“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. „Deshalb, und um den Vorsprung für die Rückrunde zu sichern, wollen wir uns am letzten Spieltag rehabilitieren und gewinnen.“ Von Verletzungen bleibt die Mannschaft weiterhin verschont, sodass sie am Wochenende in Bestbesetzung antreten kann

Der Tabellendritte FC Kluftern spielt am Samstag (24. November, ab 14.30 Uhr) auf dem Rasen der Herdwanger Spielgemeinschaft in Kleinschönach. „Es soll bei der einen Niederlage in dieser Vorrunde bleiben“, will Trainer Ralf Kaiser erneut einen Sieg sehen. Dafür soll sich die Mannschaft, die nach dem 3:2 gegen Immenstaad mit gestärktem Selbstvertrauen in den oberen Linzgau fährt, „wieder auf ihre Tugenden besinnen und bis zum Schluss Siegeswillen zeigen“. Kaiser rechnet mit einem schwer zu bespielenden Gegner. „Da müssen wir alles abrufen“, sagt er, wohlwissend dass die nur einen Zähler zurückliegenden Herdwanger gegen Immenstaad ebenfalls siegreich waren und zuletzt die Frickinger Reserve vor deren Publikum mit 3:1 schlugen. Im Klufterner Kader fehlen am Wochenende Alexander Weber und Carsten Koch, die beide privat verhindert sind. Für Kaiser ist kein Problem: „Wir haben genügend gute Spieler, um diese Lücke zu füllen.“