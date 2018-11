Der TuS Immenstaad hat am Sonntag in der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 mit einem souveränen 7:0-Sieg beim Verfolger in Meßkirch seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigt. Der FC Kluftern hatte den unberechenbaren Tabellenzwölften SC Pfullendorf II zu Gast und rutschte nach einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden auf Rang fünf ab.

Nach einem anfänglichem Abtasten im Mittelfeld ohne Torchancen traten die Gäste aus dem Linzgau in Kluftern druckvoller auf und kamen nach 27 Minuten zu ihrer ersten Möglichkeit, die jedoch Klufterns Torhüter Elias Schnell verhindern konnte. Danach sahen die Zuschauer ein kampfbetontes Spiel, bei dem sich die beiden Abwehrreihen von ihrer besten Seite zeigten. Auch nach dem Seitenwechsel drängten beide Gegner auf den Führungstreffer, hüben wie drüben kam es zu brenzligen Situationen. Mehr Glück hatten die Gäste aus Pfullendorf, als Enes Xhemajli den Ball nach einer Flanke aus abseitsverdächtiger Position einschoss. Danach zeigten beide Mannschaften noch mehr Kampfgeist und kamen zu etlichen Chancen, die aber durch das jeweilige Unvermögen durchweg ihr Ziel verfehlten. Der erlösende Ausgleichstreffer für die Heimelf fiel kurz vor dem Abpfiff, als Carsten Koch den fälligen Strafstoß nach einem Foul an Mathias Strobel sicher verwandelte.

In Meßkirch wurde eine anfänglich hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe nach der Halbzeitause zur klaren Angelegenheit für den Spitzenreiter. Die Immenstaader übernahmen früh die Führung, als Jonas Heberle einen Pass von Patrick Homburger ins lange Eck verlängerte. Nach einem Foul an Mario Riegger verwandelte Robin Mair den fälligen Strafstoß zum 2:0. Noah Rockstroh erhöhte den Vorsprung mit dem Halbzeitpfiff nach einer Hereingabe von Stefan Abadzic. Nach der Pause kehrten die bisher starken Meßkircher resigniert auf den Platz zurück und überließen den Gästen aus Immenstaad das Spiel. Riegger schob nach einer Kombination aus 16 Metern zum 4:0 ein. Und Marco Weinert verwandelte einen Eckball per Kopf zum 5:0, bevor Stefan Abadzic und Heberle mit einem Doppelschlag in der Schlussphase den auch in dieser Höhe verdienten Sieg der Immenstaader besiegelten.