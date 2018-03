FC Kluftern gewinnt 4:0, TuS Immenstaad 2:1

Für den FC Kluftern ist der Start in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden nach Maß verlaufen. Die Mannschaft von Trainer Achim Glückler kehrte vom Frühschoppenspiel beim Tabellenführer in Frickingen mit einem souveränen 4:0-Sieg zurück.

Die Gäste aus Kluftern schockten den Gegner nach noch nicht einmal einer Spielminute mit einem frühen Führungstreffer, als Thomas Fischer einen weiten Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie verlängerte. Die Platzherren versäumten im weiteren Verlauf ihre Chancen auf den Ausgleich, stattdessen erhöhte Jonas Duske nach einem Rückpass zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel zunächst ausgeglichen. Die vorzeitige Entscheidung fiel mit einem Strafstoß nach einem umstrittenen Foul von Nico Hübschle, den Jonas Duske ausführte, sodass der vierte Treffer, den Strobel kurz vor Schluss nach einem Eckball per Kopf ins Frickinger Netz zirkelte, nur noch das hochverdiente Ergebnis verbesserte.

Auch beim TuS Immenstaad ist man mit dem ersten Ergebnis nach der Winterpause zufrieden. Die Mannschaft von Ewald Heichele schlug in einem bis zuletzt spannenden Heimspiel den Bezirksliga-Mitabsteiger SC Pfullendorf II mit 2:1. Die Platzherren sicherten sich einen frühen Vorsprung, als Robin Mair nach zwei Minuten einen zurück springenden Ball, den Ralph Kristen zunächst an die Querlatte gesetzt hatte, hinter die Torlinie köpfte. Derart ermutigt bestimmten die Immenstaader das Spiel bis zur Pause und kamen zu weiteren guten Möglichkeiten, bei denen aber das Abschlussglück fehlte. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste aus Pfullendorf mehr Engagement und kamen nach 63 Minuten zum Ausgleich, als Hermes Kanoun einen direkt verwandelten Freistoß unhaltbar im Immenstaader Netz versenkte. In der nun folgenden Drangphase der Gäste setzte sich Noah Rock-stroh bei einem Konter durch. Seinen strammen Schuss konnte Pfullendorfs Torhüter Gentian Imeri zwar noch abwehren, doch der Ball landete direkt vor dem Fuß von Zekayi Erdem, der überlegt und unhaltbar einschob.