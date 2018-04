Familientreff „Große Kleine Leut’“ setzt in Immenstaad Akzente

Von einem rundum gelungenem, aber auch sehr arbeitsreichem Jahr, in dem natürlich neben der Betreuung der Kinder im Mai das 20-jährige Jubiläum gefeiert wurde, hat Vorstandssprecherin Yvonne Herrmann am Dienstag im Bürgerhaus bei der Jahreshauptversammlung des „Familientreffs Große Kleine Leut‘“ berichtet. Dass Kinderbetreuung allerdings auch Geld kostet wurde am Bericht von Kassiererin Kristina Rakenius deutlich – von den rund 260 000 Euro Ausgaben werden aber rund 170 000 Euro von der Gemeinde Immenstaad getragen, so dass sogar ein positives Ergebnis in der Vereinskasse erzielt werden konnte.

Es sei sicherlich ein „positives Gefühl“, wie alles „liebevoll gestaltet werde“ und deshalb würde es sich lohnen, den Verein durch die Gemeinde finanziell zu unterstützen, meinte Bürgermeister Johannes Henne. Der Familientreff hätte seit seinem Bestehen in Immenstaad „Akzente gesetzt“, fügte er an.

Turnusgemäß musste auch gewählt werden, wobei alle Posten wieder besetzt werden konnten.

„Wir haben in der Kleinkinderbetreuung nahezu täglich volles Haus mit 20 Kindern“, stellte Vorstandssprecherin Yvonne Herrmann des aktuell auf 169 Mitgliedern angewachsenen Vereins in ihrem Tätigkeitsberichtes heraus. Mittlerweile bedeute dies sogar, dass eine Warteliste erstellt werden musste, meinte sie. Trotz der hohen Kinderzahl und den vielen Eingewöhnungskindern würde das Betreuungspersonal den Kindern jeden Tag unterschiedlichste Spiel- und Bewegungsangebote bieten, die in den „ritualisierten Tagesablauf“ mit gemeinsamen Frühstück und Abschlusskreis eingebunden wären, erklärte Irene Blania-Nützel dazu.

Große Änderungen gab es dagegen im Betreuungsangebot für den Nachmittag. Aufgrund der stark rückläufigen Teilnehmerzahl und des Fachkräftemangels hätte der Vorstand beschlossen, das Nachmittagsangebot auf einen festen Mittag zu beschränken, meinte die Vorstandssprecherin. Seit Februar biete Esther Stolz jeden Mittwoch Kindern ab vier Jahren spielerisch Erlebnisstunden in Englisch an. Es würden aber derzeit verschiedene Planungen stattfinden, um den Nachmittag wieder zu beleben, ließ Herrmann wissen.

Sportkurse sind sehr beliebt

Die weiteren Angebote des Familientreffs seien die Krabbelgruppen dienstags und donnerstags, die Waldspielgruppe für Kinder von drei bis sechs Jahren und die Sportkurse jeden Mittwoch, die sich zu einem „Dauerbrenner“ entwickelt hätten, sagte sie. Hinsichtlich des Personals sei das letzte Jahr durch den Weggang einer Fachkraft sowie zwei Honorarkräften ein „sehr schwieriges, arbeitsintensives und anstrengendes Jahr“ gewesen, stellte Yvonne Herrmann fest. Durch die Unterstützung von Veronika Nützel und Sabrina Röthlingshofer konnte der Engpass im Juli und August „überbrückt“ werden. Zudem konnte Fabiana Müller im Herbst als gelernte Kinderpflegerin eingestellt werden.

Ausblickend machte sie auf das Frühlingsfest am 4. Mai aufmerksam. Außerdem werde sich der Verein wieder an der Italienischen Nacht und am Weinfest beteiligen.

Es sei „faszinierend“, was ein so kleiner Verein alles bewege, meinte Andreas Graf, der die Entlastung vornahm. Es hätte dem Verein „sehr gut getan“, sich unter dem Dach der Gemeinde anzusiedeln, meinte er. Im Bodenseekreis sei der Verein unter den 18 Familientreffs der einzige, der bei der Gemeinde und nicht beim Jugendamt geführt werde, stellte er heraus.

Nach der einstimmigen Entlastung wurden ebenso einstimmig gewählt: Yvonne Herrmann und Oli Müller zu Vorstandssprechern, Nina Schobloch zur Schriftführerin, Axel Rank zum Beisitzer- erlöst Rainer Heberle ab, der sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte – und Simone Kobl zur Kassenprüferin.