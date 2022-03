Falsche Polizeibeamte

Erneut wäre beinahe ein älteres Ehepaar aus dem Bereich Immenstaad Betrügern auf den Leim gegangen. Mit der hinlänglich bekannten Masche, die Polizei habe verdächtige Personen festgenommen und es sei eine Liste mit mutmaßlichen Einbruchszielen aufgefunden worden, erfragten die falschen Ermittler am Telefon Informationen zu Wertsachen. In mehreren Telefonaten brachten sie das Senioren-Ehepaar dazu, einen fünfstelligen Eurobetrag einzupacken und diesen aus Ermittlungsgründen an angebliche zivile Beamte zu übergeben. Am vereinbarten Übergabeort, dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Normannenweg, forderte sie der unbekannte Anrufer auf, das Geld zu hinterlegen, was das Ehepaar ablehnte. Kurze Zeit später trat eine dunkelhaarige männliche Person, die etwa 1,65 Meter groß, rund 40 Jahre alt und mit einem dunklen Mantel bekleidet war, an ihr Fahrzeug und ergriff die Flucht, bevor es zu einer Geldübergabe kam. Die Kriminalpolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals dazu, Angehörige und Bekannte vor dieser Betrugsart zu warnen und zu sensibilisieren. Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen und übergeben Sie ihr Erspartes keinesfalls Fremden. Die Polizei würde Sie niemals telefonisch nach Wertsachen ausfragen oder dieses gar aus Ermittlungsgründen oder zur Sicherheit vor Einbrechern in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden.