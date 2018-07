Fachkräftemangel setzt auch dem Aquastaad zu

Rekordverdächtige Temperaturen, Badewetter ohne Ende: Im Aquastaad in Immenstaad herrscht in diesem Jahr Hochbetrieb. Mit dem Beginn der Schulferien startet jetzt die heiße Phase, bis zu 2000 Besucher kommen pro Tag ins Bad. Das Team um den Betriebsleiter Ralf Kaiser ist zwar für den Ansturm gut gerüstet, aber auch im Aquastaad ist der Fachkräftemangel ein großes Thema.

Die Luftmatratze unter dem Arm, die Badetasche umgehängt: die Menschen sehnen sich schon morgens nach einer Abkühlung im See und stehen geballt vor der Kasse im Aquastaad. Bis hinaus auf die Straße reicht die Schlange, wenn der Ansturm besonders groß ist. „Es ist außergewöhnlich, wie lange es jetzt schon trocken ist“, sagt Aquastaad-Betriebsleiter Ralf Kaiser. Der Pegel des Bodensees sei deshalb mit knapp 3,40 Meter so niedrig wie in normalen Jahren Ende August. Fürs Aquastaad ist das grundsätzlich kein Problem, wenn auch die Wassertiefe bei den Flößen nur noch knapp zwei Meter beträgt, normal sind zwischen 2,50 und 3,50 Meter.

„Wir haben immer noch ausgezeichnetes Wasser“, sagt Kaiser. Vom Landratsamt werde die Qualität alle zwei Wochen kontrolliert. Das Aquastaad wurde auch dieses Jahr wieder mit dem Qualitätssiegel „blaue Flagge“ ausgezeichnet, auch diesbezüglich sei die Wasserqualität ein wichtiges Kriterium. Der große Vorteil in Immenstaad sei, dass im Aquastaad am sogenannten Kippenhorn eine Rheinströmung entlangläuft. Das Wasser wird deshalb ständig ausgetauscht, die Wassertemperatur ist aber rund ein Grad kühler als an anderen Stellen am See. Schon morgens hat der See momentan etwa 23 Grad, mittags steigt die Temperatur auf rund 25 Grad.

Auch im Auquastaad gibt es in diesem Jahr aufgrund des niedrigen Wasserstandes Probleme mit dem Seegras. Laut Kaiser ist es für die Badegäste nicht gefährlich, „aber etwas unangenehm, wenn man durchschwimmt“. Vor zwei Wochen wurde es von einem Privatunternehmen bis zu einer Tiefe von 1,50 Meter gemäht. „Aber das befreit uns nicht komplett davon“, sagt Kaiser. Der Chef vom Aquastaad glaubt nicht, dass es in diesem Jahr stärker wächst als in den Vorjahren.

2700 Besucher sind Rekord

Mit Beginn der Ferien nimmt der Betrieb im Aquastaad nochmal stark zu. Unter der Woche kommen derzeit zwischen 1300 und 1500 Besucher, am Wochenende können es schon einmal 2000 werden. Noch mehr Zulauf hatte das Aquastaad in der Zeit als das Freibad in Fischbad geschlossen hatte, sagt Kaiser, seit 2017 ist es wieder geöffnet und die Besucher verteilen sich. An einem Sonntag in den Ferien kamen einmal 2700 Badegäste ins Freibad, absoluter Rekord. „Da sind wir dann am Limit“, sagt Kaiser, er glaubt nicht, dass der demnächst gebrochen wird. Denn: „Durch die Hitzewelle verändert sich das Badeverhalten der Leute, es verteilt sich mehr auf die ganze Woche.“ Wenn es richtig voll wird, ist das Hallenbad auch im Sommer hoch frequentiert: „Da gibt es Tage, das sieht man nur noch Köpfe“. Entlang des 330 Meter langen Strandabschnitts am See verteilen sich die Schwimmer etwas besser. Im Aquastaad arbeiten derzeit fünf Fachangestellte für Bäderbetriebe, zwei davon haben ihren Meister gemacht. Dazu kommt ein festangestellter Rettungsschwimmer, eine weitere Rettungsschwimmerin soll im August noch aushelfen. In ganz Deutschland sei es ein Problem, Fachkräfte zu finden, auch in Immenstaad sind Bademeister knapp und momentan schwer zu bekommen. Der Beruf bringe viel Verantwortung mit sich, sagt Kaiser, die Ausbildung dauert drei Jahre. Erste Hilfe, komplizierte Wassertechnik, Animation und Besucherbetreuung – „unser Beruf hat viel zu bieten.“ Für die meisten Bademeister sei das Arbeiten am See neu. Dafür seien sie eigentlich nicht ausgebildet, die Arbeit mit Kajaks und Rettungsbrett sei etwas Besonderes, tiefes Tauchen genauso wie eben der Umgang mit Seegras. „Das macht es aber noch interessanter.“

DLRG-Schwimmer fehlen

Früher konnte man im Aquastaad die Spitzen mit Rettungsschwimmern von der DLRG abdecken, momentan „gehen die aber auch etwas durch ein Tal“, sagt Kaiser, derzeit muss das Aquastaad mit den eigenen Kräften klarkommen. Vor zehn Jahren seien noch von Juni bis August am Wochenende immer zwei DLRG-Schwimmer im Dienst gewesen. „Das müssen wir jetzt mit Festangestellten auffangen“, sagt Kaiser, „und das ist schwierig“.