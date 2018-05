Fabio Kopf siegt bei „Jugend musiziert“

25 von 25 Punkten – mit einem großartigen Auftritt und einem brillanten Juryergebnis hat Fabio Kopf diese Woche den ersten Platz im Bundesentscheid von „Jugend musiziert“ im Fach Musical gewonnen. Trotzdem bleibt für ihn ein Wermutstropfen.

Mit der Höchst-Punktzahl hat der 16-Jährige Immenstaader am Pfingstmontag den größten Erfolg seiner jungen Künstler-Laufbahn errungen – im Opernhaus von Lübeck. Als einziger Kandidat vom Bodensee repräsentierte er das Fach Musical auf Bundesebene.

Ursprünglich starteten bei „Jugend musiziert“ 18 000 Teilnehmer in allen Kategorien. Davon erreichten ungefähr noch die Hälfte die Landesebene und am Ende nur noch 2600 junge Künstler die Bundesebene. Im Fach Musical nahmen in Baden-Württemberg anfangs 50 Schüler teil. Nur noch fünf Schüler schafften es zum Bundesentscheid, darunter Fabio Kopf. Monatelang hat der Gymnasiast – er geht in das Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg – sich nur auf diesen Moment vorbereitet. Viele Erwachsene haben ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt – ihnen ist er außerordentlich dankbar.

Ein eigenes kleines Musical hat Fabio für den Wettbewerb zusammengestellt aus bekannten Musical-Stücken. Als Thema wählte Fabio das Genie Leonardo da Vinci. „Ich habe eine Handlung gebastelt mit Originalzitaten und mehreren bekannten Musical-Songs, zum Beispiel aus ‚Tanz der Vampire‘ und aus ‚A Chorus Line‘. Die habe ich dann so interpretiert, dass es zum Leben von Leonardo da Vinci passt.“ Außerdem sei er von der Jury besonders dafür gelobt worden, dass er dazu professionell getanzt und nicht wie die meisten eine laienhaft zusammengestellte Choreografie präsentiert habe. Matthias Kass, Lehrer an der Musical Pop & Dance Academy Überlingen, die Fabio Kopf besucht seit er 13 Jahre alt ist, hat mit dem jungen Mann die Choreografie erarbeitet. 20 Stunden haben der Zehntklässler und die Schauspielerin Sabine Martin, ebenfalls bei der Überlinger Academy, allein in sein Textbuch investiert. „Das hat sich gelohnt“, freut er sich jetzt.

Helge Breitsprecher, Pianist an der Überlinger Academy, hat den Immenstaader auf der Lübecker Bühne am Piano begleitet. „Er kann großartig improvisieren. Das kann nicht jeder“, lobt ihn das junge Talent begeistert für den musikalischen Beistand. Auch die Leiterin der Academy, Jeanette Munère, zeigt sich tief bewegt über den gemeinsamen Erfolg: „Insgesamt arbeiteten fünf Lehrer mit Fabio, was ein enormer Unterschied zu den anderen Kategorien des Wettbewerbs darstellt. Gesang, Tanz und Schauspiel wurden gleichermaßen bewertet.“ Mit seinem ersten Platz hat Fabio sogar Mitstreiter aus Großstädten hinter sich gelassen, die bereits mehrere Jahre Bühnenerfahrung bei Stage Entertainment in Hamburg oder Berlin mitbrachten. Darauf ist die Academy-Chefin besonders stolz.

Dass eine Ausbildung auf diesem Niveau auch einiges an Geld kostet, weiß Fabio Kopf nur zu gut. „Ich bin froh und dankbar, dass mich die Klut-Stiftung in Überlingen dabei unterstützt.“ Mit dem Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ sind auch einige Stipendien von Sponsoren verbunden. „Leider haben meine Mama und ich da vergeblich gewartet. Der Telefonanruf am Tag danach blieb leider aus.“ Trotzdem schaut der ehrgeizige junge Mann weiter positiv nach vorne. „Im Herbst, wenn ich am Droste-Hülshoff-Gymnasium in die Oberstufe komme, wähle ich natürlich Musik als Leistungsfach. Und in den Sommerferien sind wir mit der Musical Pop & Dance Academy Überlingen in den Robinson-Club in Agadir in Marokko eingeladen und zeigen neben einem Tanzkurs eine große Show.“